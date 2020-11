«Rendez-nous la messe» : des centaines de catholiques prient à l'extérieur des églises en France

Des centaines de catholiques se sont rassemblés devant des cathédrales et des églises à Paris, Toulouse et Bordeaux afin de réclamer la réouverture des églises pour les messes.

Plusieurs rassemblements de catholiques se sont tenus en France devant l'entrée d'églises et de cathédrales ce dimanche 22 novembre, jour de messe. A Paris, ils étaient plusieurs dizaines agenouillés à même le sol devant l'entrée de l'église Saint-Augustin, dans le VIIIe arrondissement, comme on peut le voir sur les images de notre reporter Charles Baudry.

🔴Mobilisation devant l’église Saint-Augustin à #Paris, pour réclamer la levée de l'interdiction des messes publiques en raison du #confinement - #COVID19. Les catholiques se mobilisent ici avec des prières de rue et des chants.#catholiques#PourLaMesse#RendezNousLaMesse#messepic.twitter.com/s0LgIHruEr — Charles Baudry (@CharlesBaudry) November 22, 2020

Ils étaient également plusieurs centaines, selon notre reporter, devant l'entrée de l'église Saint-Sulpice, dans le VIe arrondissement de Paris, pour réclamer la levée de l'interdiction des messes publiques en raison du confinement.

«La messe est vraiment essentielle car c’est là où on reçoit le sacrement, alors que prier, nous pouvons le faire de chez nous», a expliqué Adeline, une fidèle, au micro de notre reporter.

🔴Adeline, venue prier devant l’Eglise Saint-Sulpice: « La #messe est vraiment essentielle car c’est là où on reçoit le sacrement, alors que prier, nous pouvons le faire de chez nous ».#catholiques#PourLaMesse#RendezNousLaMesse#COVID19pic.twitter.com/j2Gb1vHwPf — Charles Baudry (@CharlesBaudry) November 22, 2020

Les catholiques étaient également plusieurs centaines devant les cathédrales de Bordeaux et Toulouse pour réclamer le retour de la messe dans les églises, interdite pendant le confinement. Agenouillés à l'ombre de la cathédrale Saint-André à Bordeaux, plus de 300 fidèles ont récité un chapelet et entonné des chants et des récitations de prières lors d'un rassemblement statique déclaré en préfecture, sous l’œil d’une présence policière discrète et entre deux banderoles «Rendez-nous la messe» et «Stop à la dictature sanitaire».

Rassemblement pour la messe à Bordeaux : il y a encore beaucoup de monde en ce deuxième dimanche de manifestation et des « je vous salue Marie » sont entonnés. @SO_Bordeaux@tv7bordeauxpic.twitter.com/mkzaULI2rU — Alix Fourcade (@AlixFourcade) November 22, 2020

Le 15 novembre, plus de 300 catholiques s'étaient déjà donné rendez-vous sur le parvis de la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Avant la prière collective, l'un des organisateurs a demandé aux fidèles de tendre les bras pour qu'ils s’écartent les uns des autres, afin de respecter la distanciation sociale.

A Toulouse également, quelques centaines de catholiques, dont beaucoup de familles avec enfants, se sont rassemblés devant la cathédrale Saint-Etienne pour le deuxième dimanche consécutif.

Le 23 novembre, le gouvernement a prudemment donné son accord à une reprise des cérémonies religieuses avec public à partir du 1er décembre mais à deux conditions : le respect d'un nouveau protocole sanitaire au sein des lieux de culte et une évolution favorable de la situation épidémiologique.