COVID-19 : face à l'épidémie un médecin annonce qu'il faut «annuler» Noël et la Saint-Sylvestre

Julien Lenglet, directeur médical de crise à l'hôpital privé d'Antony dans les Hauts-de-Seine s'est inquiété le 9 novembre sur BFM TV des conséquences des fêtes de fin d'année sur l'épidémie. Face à cette menace, il pense nécessaire de les «annuler».

Près de trois jours après le renouvellement de l'urgence sanitaire, l'inquiétude chez les soignants ne faiblit pas face à l'augmentation des cas en France qui est maintenant le pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19 en Europe. Julien Lenglet, directeur médical à l'hôpital privé d'Antony (Hauts-de-Seine), a exprimé cette crainte avec force sur l'antenne de BFMTV.

Pour lui, il ne fait aucun doute que des mesures doivent être prises contre le risque des multiplications de foyers de contamination lors de cette période familiale et festive et alors que déjà les hôpitaux sont déjà contraints à nouveau de déprogrammer des interventions. «Si je devais avoir un avis purement scientifique et rationnel, je dirais plutôt d’annuler Noël et la Saint-Sylvestre sans hésiter», a-t-il ainsi déclaré avant d'ajouter craindre «potentiellement un cluster national géant intergenerationnel qui [serait] à l’origine d’une potentielle troisième vague sans ambiguïté».

Une situation très inquiétante, selon le médecin, qui lui fait ajouter que «l’enfer, ce serait de se retrouver sur une troisième vague qui commencerait en février, quelques semaines après les fêtes et d’avoir à rediscuter d’un nouveau confinement. On aurait vraiment du mal à se relever de ça».

Pour Julien Lenglet, il faut "annuler Noël et la Saint-Sylvestre sans hésiter", car cela peut "être à l'origine d'une potentielle troisième vague" pic.twitter.com/HSHqKmN1t3 — BFMTV (@BFMTV) November 9, 2020

Une position toutefois pas partagée par le gouvernement puisque Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé le 8 novembre sur France Inter avec plus d'optimisme qu'il était encore trop tôt pour se prononcer sur cette question. A la question de lever le confinement pour cette période, il a répondu : «Je le souhaite ardemment mais nous verrons, je ne fais pas de pronostic.»

«On a envie de faire Noël en famille», a ajouté le ministre de la Santé. «On a envie de pouvoir le préparer dans la joie. Mais (…) vu la circulation du virus, on sait qu’à Noël, on fera attention aux gens qui sont autour de nous», a-t-il expliqué avant d'ajouter : «On fera attention à ne pas contaminer parents et grands-parents.» Le ministre a donc rappelé que, quoi qu'il arrive, il s'agira «d'un Noël un peu spécial».