«Très choqués moralement» : des policiers se rassemblent à Champigny-sur-Marne (IMAGES)

Un rassemblement de policiers a été organisé devant le commissariat de Champigny-sur-Marne à l'appel de syndicats pour dénoncer son attaque ainsi que celle menée contre des fonctionnaires de police à Herblay quelques jours plus tôt.

Des policiers se sont rassemblés devant le commissariat de Champigny-sur-Marne le 12 octobre pour dénoncer l'attaque de l'établissement menée par une quarantaine de personnes à coups de barres de fer et de mortiers d'artifice, le 10 octobre. Ce rassemblement avait également pour objet de soutenir des policiers blessés (dont un grièvement) par balles à Herblay, le 7 octobre.

«Ce rassemblement, c’est en soutien pour les deux agressions vécues cette semaine. Celle de Herblay où on a tenté d’assassiner deux de mes collègues et l’attaque de Champigny-sur-Marne» a déclaré Angelo Bruno, le secrétaire régional adjoint du syndicat Unité SGP Police interrogé par RT France. «[Nous sommes] très choqués moralement [...] J'étais présent hier, lors de la visite, on s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur [Gérald Darmanin]. [...] Il a eu un discours cohérent avec nos revendications, on est un peu sur la même base, il le dit clairement : s'attaquer aujourd'hui à un policier, ça doit être puni à la hauteur de notre profession», a estimé le syndicaliste qui déclare attendre désormais les «actes» de l'exécutif.

🔴Angelo Bruno, Secrétaire Regional adjoint @UNITESGPPOLICE: « Ce rassemblement c’est par rapport aux 2 agressions qu’on a vécu cette semaine. Celle de #Herblay où on a tenté d’assassiner 2 de mes collègues et l’attaque de #ChampignySurMarne ».#Champigny#policiers#policepic.twitter.com/xqbB8NxnNc — Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 12, 2020

«C'est symbolique, c'est pour apporter toute notre solidarité. Rappeler que les policiers sont debout, qu'ils restent dignes malgré toutes les attaques dont ils font l'objet et qui compliquent de plus en plus leur métier, et rappeler qu'on attend des mesures, qu'on souhaite que les politiques prennent leur responsabilité, que ça dépasse un peu la communication politicienne», a estimé pour sa part le secrétaire général délégué Unité SGP police, Gregory Joron. «On va être reçu par le président de la République jeudi [15 octobre]», s'est-il par ailleurs réjoui.

«C'est un rassemblement solidaire par rapport à ce qu'il s'est passé à Herblay, la tentative d'homicide sur nos deux collègues, mais aussi la tentative d'homicide qui a eu lieu à Champigny. C'est pour ça qu'on est devant le commissariat de Champigny, pour apporter du soutien à nos collègues et montrer qu'une simple visite ministérielle ne va pas suffire à régler tous les problèmes», a déclaré le secrétaire régional adjoint Alliance Police, Eddy Deboste qui pointe du doigt le manque de matériel.

«Je sais qu'on va attraper les individus auteur de ces tentatives d'homicide mais derrière on veut une réponse pénale adéquate, forte [...] On va demander des effectifs supplémentaire sur Champigny. […] Il y a aussi des demandes plus générales, que ça soit au niveau des peines appliquées par la justice ou la revalorisation du métier de policier nuiteux pour augmenter le tarif horaire», a-t-il conclu.

🔴Eddy Deboste, SR adjoint @alliancepolice: « Une simple visite ministérielle ne vas pas régler tous les problèmes même s’il y a eu des annonces. Il va falloir continuer de travailler avec notre #Ministre et voir notre #Président pour avoir des actes forts ! ». #Champignypic.twitter.com/yJvKbtz9oe — Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 12, 2020

Le commissariat de Champigny-sur-Marne avait déjà été la cible de tirs de mortiers en avril 2020 et en mai 2018.