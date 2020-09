Lubrizol : un an après l'incendie du site industriel, des riverains manifestent leur colère à Rouen

Un an après l'incendie de Lubrizol, des habitants de Rouen manifestent pour réclamer des mesures de protection et de contraintes à l'égard des industriels. Ils exigent aussi un suivi médical à long terme.

Ce 26 septembre, soit un an jour pour jour après l’incendie du site de Lubrizol, à Rouen (Seine-Maritime), des habitants organisent une manifestation à l’appel du Collectif Unitaire Lubrizol (constitué de syndicats, associations, et partis politiques tels que le PCF, LFI et EELV). Ces Rouennais s'insurgent contre l’insuffisance des mesures de précaution et de protection mises en place selon eux. Ils déplorent également la faiblesse des dispositions contraignantes à l’égard des industriels tout en réclamant un suivi médical de la population à long terme.

En 2019, plus de 9 500 tonnes de produits chimiques avaient brûlé sur le site industriel de Lubrizol et Normandie Logistique. Les habitants de Rouen s’étaient alors réveillés sous un nuage de fumée et entourés de dépôts de suie ayant recouvert la ville.