Emploi, salaires, retraites : journée de manifestations et de grèves en France

A l'appel des syndicats CGT, la FSU, Solidaires et de quatre organisations de jeunesse, des manifestations et un mouvement de grève sont organisés en France le 17 septembre pour l'emploi, les salaires et les retraites.

«Casse sociale, pression sur les salaires, fermeture de lits dans l'hôpital public… en dépit de la crise économique et sanitaire, le gouvernement continue sa destruction des services publics et de notre système social, mettant en œuvre une série de mesures régressives dans l’intérêt du patronat et des plus riches», dénonce la CGT sur son site. La question de l’emploi est centrale, insiste le syndicat, prônant à l'occasion de cette mobilisation la «lutte contre la précarité et la pauvreté, [la] hausse des salaires, [le] développement des services publics, [l']abandon définitif de la réforme des retraites…»

A Paris, le leader de la CGT Philippe Martinez tient un point presse à l'angle du boulevard Voltaire et de la rue Amelot (11e) à 13h10 et, à partir de 14h, une manifestation doit relier République à Nation.

A Marseille, une manifestation de l'intersyndicale éducation (FSU, CGT éducation, Sud éducation, CNT-SO) est organisée à partir de 10h30 depuis la Porte d'Aix.

En outre, CGT-Cheminots et SUD-Rail appellent à la grève à la SNCF.