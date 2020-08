Des partenaires de l’Observatoire de la laïcité complaisants avec les Frères musulmans ?

Une mosquée située à Mitry-Mory fait l'objet d'une polémique après que l'association Réseau 1905 a dénoncé un lien supposé avec l'idéologie «fréro-salafiste». Or, cette mosquée aurait reçu l'appui de partenaires de l'Observatoire de la laïcité.

Dans une lettre publiée sur internet le 15 août, le réseau 1905 (association de défense de la laïcité) accuse l'implication de «partenaires habituels» de l'Observatoire de la laïcité «dans une action de financement» d'une mosquée, qu'il décrit comme «fréro-salafiste» à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), et «dont l'ambition est d'ancrer dans la cité l'idéologie des Frères musulmans, bien au-delà de la seule prière».

Communiqué de #Reseau1905 : nous interpellons @EmmanuelMacron@MarleneSchiappa@JeanCASTEX, au sujet de cette affaire scandaleuse et emblématique des dérives que nous dénonçons quotidiennement. pic.twitter.com/I1GVKCifxt — #Reseau1905 (@reseau1905) August 15, 2020

L'Observatoire de la laïcité, présidée par l'ancien socialiste Jean-Louis Bianco et avec pour rapporteur général Nicolas Cadène, est une commission créée en 2007 par Jacques Chirac, faisant partie des comités Théodule conseillant le gouvernement.

Réseau 1905 interpelle donc sur l'affaire le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex et la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa.

Un chroniqueuse de Cnews dans le collimateur de Réseau 1905

L'association accuse par exemple l'ex-chroniqueuse de RMC, désormais à Cnews, Rose Ameziane, «présidente de l'association Etic – partenaire officiel de l'Observatoire de la laïcité, en charge d'une mission au nom et pour le compte du gouvernement – [d'avoir] œuvré activement au financement de cette mosquée, en allant jusqu'à co-animer une soirée de gala [visant à récolter des fonds pour la mosquée]».

Si l'affaire avait été révélée quelques jours plus tôt sur les réseaux sociaux, Rose Ameziane a dénoncé, le 14 août sur Twitter, des mensonges concernant le Centre des lumières à Mitry-Mory, abritant ladite mosquée : «Arguments mensongers sur une supposée mosquée salafiste, alors que la mosquée n’existe pas, il n’y a donc jamais eu le moindre prêche, et l’invitation de Cheikh dénoncée n’a jamais eu lieu non plus ! Affirmer des mensonges sur Twitter ça ne fait pas une réalité. Ecœurant.»

Arguments mensongers sur une supposée mosquée salafiste, alors que la mosquée n’existe pas, il n’y a donc jamais eu le moindre prêche, et l’invitation de Cheikh dénoncée n’a jamais eu lieu non plus!!!

Affirmer des mensonges sur Twitter ça ne fait pas une réalité. Écœurant. — RoseAmeziane (@AmezianeRose) August 14, 2020

Réseau 1905 dénonce également un autre partenaire de l'Observatoire, l'association «Coexister», «qui intervient quotidiennement dans nos écoles, collèges et lycées» et qui aurait participé «activement, par la voie de sa vice-présidente d'alors, à cette soirée de levée de fonds».

Réseau 1905 se scandalise d'autant plus que ces deux associations se sont retrouvées aux côtés du recteur de la mosquée Omar Doumane, accusé par l'association d'avoir auparavant tenu des propos allant à l'encontre des valeurs républicaines. Réseau 1905 critique aussi le comportement des acteurs institutionnels et politiques dans la promotion de cette mosquée, à l'image du «clientélisme d'une élue locale et de sa majorité».

Pour appuyer ses dires, Réseau 1905 rappelle dans son communiqué que le compte Facebook de la mosquée a diffusé le 17 mai 2020, «une intervention du cheikh mauritanien Mohamed Hassan Dedew, bien connu pour ses appels au djihad armé, son antisémitisme et ses tutoriels expliquant par le détail comment un homme a l'obligation de battre sa femme». Egalement, selon Réseau 1905, «la mosquée ou "Centre des lumières" invite régulièrement toute la sphère fréro-salafiste», comme Mohamed Bajrafil.