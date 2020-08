Risque industriel : la France doit-elle s'inquiéter de ses propres stocks de nitrate d’ammonium ?

Le nitrate d'ammonium est impliqué dans les explosions meurtrières de Beyrouth. En France ce produit entrant dans la composition d'engrais est stocké en large quantité, selon de strictes normes de sécurité – qui ne rassurent pas les Amis de la terre.

Les deux explosions qui ont fait, selon le dernier bilan au moins 137 morts et plus de 5 000 blessés à Beyrouth le 4 août, ont été déclenchées par un incendie qui s'est déclaré dans un entrepôt abritant depuis six ans quelque 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium, «sans mesures de précaution», selon les autorités citées par l'AFP. Ces déflagration ont pratiquement détruit le port et dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise, soufflant les vitres à des kilomètres à la ronde.

Le nitrate d'ammonium entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs. «Il est inadmissible qu'une cargaison de nitrate d'ammonium, estimée à 2 750 tonnes, soit présente depuis six ans dans un entrepôt, sans mesures de précaution. C'est inacceptable et nous ne pouvons pas nous taire», a déploré le Premier ministre Hassan Diab.

En France, il existe des capacités de stockage bien plus conséquentes qu'au Liban. Par exemple à Ambès (Gironde), près de Bordeaux, le leader mondial Yara peut entreposer plus de 20 000 tonnes, à comparer aux 3 000 tonnes de l'entrepôt du port de Beyrouth

Au vu de la tragédie libanaise, d'autres pays doivent-ils s'inquiéter des conditions de stockage de nitrate d’ammonium sur leur territoire ? Le Parisien s'est penché sur la question, pour le cas français. Dans un article mis en ligne le 6 août, le quotidien cite Anne-Laure Sablé, chargée de campagne Agriculture pour l'ONG les Amis de la terre : «En France, il existe des capacités de stockage bien plus conséquentes qu'au Liban. Par exemple à Ambès (Gironde), près de Bordeaux, le leader mondial Yara peut entreposer plus de 20 000 tonnes, à comparer aux 3 000 tonnes de l'entrepôt du port de Beyrouth.»

Or, le journal de la capitale précise que la sécurité et la surveillance sur ce type de produits ont été renforcées depuis l'accident d'AZF en 2001 – l'explosion de rebuts de nitrate d’ammonium dans une usine d’engrais à Toulouse, qui a causé la mort de 31 personnes. «Les installations stockant plus de 1 250 t de nitrates d'ammonium (ou 350 t pour le nitrate d'ammonium "qualité technique" c'est-à-dire destiné à fabriquer des explosifs) sont classées Seveso et donc soumises, en principe, à des règles de sécurité drastiques», indique le Parisien.

Le quotidien a également diffusé une infographie listant les principaux accidents survenus dans le monde impliquant du nitrate d'ammonium.

Interrogée par Europe 1, Marie-Astrid Soenen, de l'Ineris (Institut national de l’environnement et des risques industriels), affirme que le nitrate d’ammonium «est vraiment très cadré [en France], que ce soit en stockage comme en transport. Lorsqu'il y a un doute sur un produit, l'Ineris [...] intervient et réalise des essais». Et d'ajouter : «S'il y a un gros doute, on intervient pour dire si le produit présente un risque et si les conditions de stockage répondent bien aux caractéristiques techniques du produit.»

Selon Europe 1 également, le nitrate d'ammonium est principalement stocké en France dans des «big bag», «des conteneurs souples et hermétiques qui réduisent le risque d'explosion».

Le problème est que cette réglementation très stricte sur le papier n'est pas respectée par les industriels et que l'Etat est laxiste

Les réglementations de sécurité en France ne rassurent pas pour autant Anne-Laure Sablé, des Amis de la terre, qui fait remarquer auprès du Parisien que l'usine de produits chimiques de Lubrizol de Rouen était classée Seveso. «Le problème est que cette réglementation très stricte sur le papier n'est pas respectée par les industriels et que l'Etat est laxiste. Yara, le leader mondial des engrais, implanté dans les régions du Havre, Saint-Nazaire et Bordeaux, a fait l'objet de pas moins de neuf mises en demeure depuis 2015 !», ajoute-t-elle.

Outre le stockage, 40 000 à 60 000 tonnes d'engrais transitent chaque année dans le port français de Saint-Malo, selon France Bleu. Le site du média public précise que «le transport et le stockage de l'engrais fait l'objet de mesures de sécurité très strictes», jamais plus de 7 500 tonnes de nitrate d'ammonium n'étant présent dans le port au même moment.