Mort d'Adama Traoré : les juges ordonnent une nouvelle expertise médicale

Les juges d'instruction chargés de l'affaire Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation par des gendarmes, ont demandé une nouvelle expertise médicale à des médecins-experts belges, selon des sources citées par l'AFP.

A la suite de l’audition par les juges d'instruction le 2 juillet du témoin chez qui Adama Traoré s'était réfugié, les magistrats instructeurs ont décidé, par ordonnance, de «procéder à une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée à des médecins belges», selon un communiqué publié ce 10 juillet de Me Rodolphe Bosselut, Pascal Rouiller et Sandra Chirac Kollarik, les avocats des gendarmes qui n'ont pas été mis en examen dans ce dossier. Une information confirmée auprès de l'AFP par une source judiciaire.

«Les gendarmes se félicitent de la teneur de la mission d’expertise qui pose notamment l'hypothèse de l’hyperthermie maligne au regard d’éléments troublants qui avaient déjà été mis en exergue par eux dans le cadre des précédentes expertises judiciaires», écrivent par ailleurs les avocats dans leur communiqué.

L'hyperthermie maligne (HM) d'effort se produit au cours ou juste après un exercice physique intense et prolongé, et associe une altération de la conscience et une hyperthermie sévère (température supérieure à 39°C). Cette thèse de l'hyperthermie comme l'une des causes de la mort d'Adama Traoré est défendue de longue date par ces avocats des gendarmes : pour l'étayer, la défense se réfère notamment à la température de cet homme deux heures après son décès, à 39,2°C un jour de canicule, et au témoignage du témoin chez qui il s'est réfugié.

Témoignage «conforté» ou «rétracté» ?

D'après ces avocats, ce témoin-clé a «conforté» le 2 juillet devant les juges d'instruction son premier témoignage, en indiquant qu'«Adama Traoré lui avait indiqué au sol "je vais mourir"». Maître Yassine Bouzrou, l'avocat des parties civiles, avait lui affirmé que ce témoin s'était «rétracté» le 2 juillet face aux juges d'instruction.

Les conseils des gendarmes saluent «l'évocation» de ces récents éléments sur «l'état de faiblesse d'Adama Traoré à son arrivée dans l'appartement du témoin» dans les questions adressées aux médecins belges.

Ils se félicitent enfin du «choix de médecins internationaux», ce qui est de nature à «réduire la pression médiatique entretenue par la communication tous azimuts des parties civiles et à permettre un déroulement serein des opérations d’expertise», écrivent-ils.

L'affaire Adama Traoré, revenue sur le devant de la scène médiatique récemment à la suite du décès aux Etats-Unis de George Floyd, a viré sur le plan judiciaire à la bataille d'expertises médicales. Les sept experts missionnés par la justice ont jusqu'ici mis en avant des antécédents médicaux – notamment cardiaques et génétiques – pour expliquer ce décès, dédouanant ainsi les gendarmes.

Les rapports de quatre médecins choisis par la famille ont au contraire balayé ces conclusions et mis en cause les forces de l'ordre à qui ils reprochent un «plaquage ventral» aux conséquences mortelles, les gendarmes contestant avoir utilisé cette technique.

Contacté, Maître Yassine Bouzrou, avocat de la famille Traoré, n'a pas répondu à l'AFP.