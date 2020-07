Le face-à-face - Y a-t-il un acharnement contre Didier Raoult ?

Après son audition par l'Assemblée nationale, le professeur Raoult est accusé par l'AP-HP, la HAS et le Conseil scientifique d'avoir tenu des propos «infamants». Peut-on parler d'acharnement à son encontre, ou les critiques sont-elles justifiées ?

Pour répondre à ces questions : Philippe Froguel, chercheur en endocrinologie et biologie moléculaire et génétique, professeur à l'Impérial College de Londres et à l'Université Lille 2, et Violaine Guérin, endocrinologue et immunologiste, cofondatrice du collectif Laissons les médecins prescrire.