George Floyd: deux appels à manifester interdits à Paris, Sibeth Ndiaye opposée à tout rassemblement

Après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, le 25 mai, deux appels à manifester le 6 juin devant l'ambassade américaine ont été interdits à Paris. Sibeth Ndiaye s'est dit opposée à tout rassemblement sur la voie publique pour raisons sanitaires.

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a jugé ce 5 juin que les nouvelles manifestations non autorisées contre les violences policières annoncées pour le 6 juin en France «ne devraient pas se tenir» en raison de la situation sanitaire : «Il faut que ces gens qui ont envie de manifester trouvent une autre manière d'exprimer ce besoin-là parce qu'il faut, quand même, ne pas oublier la situation sanitaire», a-t-elle souligné au micro de Sud Radio.

«Si on a interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans toute la France et sur la voie publique les rassemblements de plus de 10 personnes, c'est qu'il y a bien une raison», a-t-elle ajouté, alors qu'une manifestation non autorisée a rassemblé le 3 juin à Paris au moins 20 000 personnes à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré.

Deux appels à des rassemblements statiques interdits à Paris

Plusieurs rassemblements sont prévus le 6 juin dans différentes villes de France et notamment au Champ-de-Mars à Paris à 17h, ainsi qu'on peut le constater sur les réseaux sociaux.

✊ Rendons hommage à George Floyd et à toutes les victimes de la Police dans le monde, en particulier ici en France : Adama, Zineb, Steve, Cedric, Zyed et Bouna, Malik Oussekine, Matisse et Selom, Wissam, Lamine et tant d'autres.



➡️ RDV le 6 juin à 17h, Champ de Mars, Paris. pic.twitter.com/6U6jutFKgX — Youth For Climate Paris-IDF (@ParisYFC) June 4, 2020

Deux appels à manifester à Paris devant l'ambassade des Etats-Unis ont par ailleurs été interdits par la préfecture de police de Paris qui a communiqué à cet égard sur Twitter et sur son site internet.

En application du décret du 31 mai 2020 relatif à l'état d’urgence sanitaire, le préfet de Police a pris la décision d'interdire 2 rassemblements organisés le samedi 6 juin.

Consultez notre communiqué de presse pour davantage de précisions. pic.twitter.com/k4U7LepUE2 — Préfecture de Police (@prefpolice) June 5, 2020

La préfecture de police a ainsi déclaré : «Deux projets de rassemblements statiques devant l’Ambassade des Etats-Unis ont été déclarés pour le samedi 6 juin 2020. Ces rassemblements, susceptibles de rallier de nombreuses personnes, ne sont pas autorisés par le décret du 31 mai 2020 relatif à l’état d’urgence sanitaire qui proscrit tout rassemblement, dans l’espace public, de plus de dix personnes. Outre les troubles à l’ordre public que ces rassemblements peuvent générer, à l’instar des incidents et violences commis lors de celui du 2 juin dernier, les risques sanitaires qu’ils pourraient provoquer restent importants. C’est pourquoi, Didier Lallement, préfet de Police, a pris ce jour un arrêté interdisant ces manifestations.»