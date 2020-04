Face au Covid-19, des Gilets jaunes apportent leur soutien aux soignants

En raison des mesures de confinement, les Gilets jaunes ne peuvent plus se regrouper et manifester. Mais certains se mobilisent d'une autre manière. A Lyon, un petit groupe apporte des repas au personnel médical.

Plus de pancartes, ni de haut-parleurs. En raison du confinement, les grandes manifestations sont laissées de côté pour l'instant. Mais les Gilets jaunes continuent leur action de manière plus discrète.

A Lyon, un petit groupe a choisi d'aider le personnel médical. Ils ont décidé d'offrir des plats faits maison aux soignants mobilisés dans la lutte contre l'épidémie. «On était déjà avec les blouses blanches pour soutenir les revendications des soignants quand ils dénonçaient le manque de moyens à l'hôpital», explique Marité vêtue du fameux chasuble fluorescent.

On continuera la lutte tant qu'il y aura des injustices

Le personnel médical du CHU de la Croix-Rousse apprécie la démarche et accueille avec sourire Nelson, le livreur du jour, qui amène le repas : légumes cuits à la citronnelle et au lait de coco, riz au fenouil et tisanes. Même si ces Gilets jaunes apprécient de se montrer solidaire, ils assurent que leurs revendications n'ont pas disparu malgré la crise sanitaire.

«On continuera la lutte tant qu'il y aura des injustices» assène Nelson. «L'injustice est encore plus criante en ce moment. On apporte un soutien matériel et humain aux gens qui luttent avec peu de moyens» précise-t-il.

Malgré le besoin toujours présent de continuer à manifester pour se faire entendre, ces Gilets jaunes ne veulent pas redescendre immédiatement dans les rues après la levée du confinement. Pour garder le contact, ils échangent constamment sur les réseaux sociaux avec, pour objectif prioritaire, de continuer à aider les soignants.

Le mouvement, apparu le 17 novembre 2018, a manifesté durant 70 samedis consécutifs dans de nombreuses villes du pays.