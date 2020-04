Muselier : «Sur le tarmac en Chine, une commande française a été achetée par les Américains cash»

Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a affirmé sur RT France que des Américains ont racheté une commande française de masques faite à la Chine sur le tarmac, juste avant sa livraison en France.

C'est un exemple de plus qui témoigne de la bataille que se livrent les pays de la planète pour s'approvisionner en masques de protection alors que la demande est de plus en plus forte.

Comme d’autres présidents de collectivités, le président de la région Paca et de l’Association des régions de France, Renaud Muselier, avait commandé à un fournisseur chinois plusieurs millions de masques hygiéniques, destinés à approvisionner les établissements de santé et les Ehpad de sa région.

Sur l'antenne de RT France, il révèle que les Etats-Unis ont racheté ces stocks juste avant qu'ils ne soient livrés en France.

Une commande française a été achetée par les Américains cash, et l’avion qui devait venir en France est parti directement aux Etats-Unis

«La commande avec le paiement a été réalisée, c’est-à-dire que les masques sont fabriqués et en attente en Chine», assurait l’élu. «La difficulté que nous rencontrons c’est l’acheminement. Ce matin sur le tarmac en Chine, une commande française a été achetée par les Américains cash, et l’avion qui devait venir en France est parti directement aux Etats-Unis. Devant ces problèmes, je suis en train de sécuriser la marchandise de façon à ce qu’elle ne soit pas saisie ou achetée par d’autres», explique-t-il.

Les Américains payent le double et comptant, avant même d’avoir vu la marchandise

Et cette péripétie n'est pas isolée. Une source a confirmé au journal Libération, ce 1er avril, que les Américains menaient une lutte intransigeante pour obtenir du matériel de protection : «Effectivement, les masques deviennent des denrées rares, et les Américains les achètent partout où ils en trouvent, peu importe le prix» explique au quotidien cette personne travaillant pour l’une des régions victimes du procédé. Cette source indique également au quotidien que les américains payent «le double et comptant, avant même d’avoir vu la marchandise.»

Et ces retards de livraisons ont de lourdes conséquences pour les personnels soignants qui manquent déjà cruellement de protection comme l'a rappelé sur notre antenne Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers.

Malgré les risques de se retrouver confrontées une telle mésaventure, de nombreuses collectivités ont procédé à leurs propres commandes de masques en Chine. Alors que l'Etat français centralisait jusqu'à mi-mars toutes les commandes et réquisitionnait les importations de masques, le Conseil de Défense a décidé de lever ces mesures. Les administrations sont désormais en concurrence avec les grosses entreprises françaises qui cherchent à s'approvisionner.