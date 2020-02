Enquête ouverte après une plainte de Griveaux pour «atteinte à l'intimité de la vie privée»

L'ex-candidat LREM à la maire de Paris a déposé plainte pour «atteinte à l'intimité de la vie privée» après la diffusion de vidéos à caractère sexuel le concernant. Le parquet a ouvert une enquête.

Benjamin Griveaux a porté plainte, ce 15 février, pour «atteinte à l'intimité de la vie privée» et une enquête a été ouverte après la diffusion de vidéos à caractère sexuel ayant conduit à son retrait de la course à la mairie de Paris, a appris l'AFP auprès du parquet de Paris.

Cette plainte a été déposée dans les locaux de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) et les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP). Sur la chaîne info LCI, l'avocat de l'intéressé, Richard Malka, a précisé que la plainte avait été déposée contre X.

Le 14 février, l'ancien porte-parole du gouvernement a annoncé le retrait de sa candidature à la mairie de Paris dans le but de protéger ses proches. «Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence», a-t-il déploré dans une déclaration enregistrée.

Peu après, l'artiste russe controversé Piotr Pavlenski a affirmé être l'auteur de la diffusion des vidéos et messages polémiques. Ce 15 février, il a été interpellé dans la capitale française. Paris devait être la vitrine de la macronie pour les municipales et avec l'affaire Griveaux, elle devient un calvaire pour la majorité présidentielle. La République en marche (LREM) avait pourtant fait de la capitale et des principales villes françaises des objectifs prioritaires. Avec un ancrage local faible, LREM comptait notamment sur Paris pour limiter la casse.