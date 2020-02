Professeurs pédophiles «mutés en Outre-mer» selon Ségolène Royal : vers l'ouverture d'une enquête ?

L'ancienne ambassadrice des Pôles, démise de ses fonctions pour des propos contre le gouvernement, a jeté un pavé dans la mare au sujet de la pédophilie dans l'enseignement. Elle est entendue par des députés de l'Outre-mer à l'Assemblée nationale.

«Avant, on mutait discrètement les [professeurs] pédophiles, si possible dans les Outres-mer, comme ça c'était loin, on n'en entendait plus parler» : si ces propos de Ségolène Royal datent d'une interview publiée le 3 janvier 2020 sur BFMTV, l'indignation, elle, ne retombe pas. Prenant très au sérieux les accusations de l'ancienne ministre, Olivier Serva, président de la délégation aux Outre-mer, a décidé de la convier à s'expliquer ce 10 février lors d'une réunion à huis clos à l'Assemblée nationale.

Le Bureau de la Délégation aux outre-mer entend l'ancienne Ministre déléguée à l'Enseignement scolaire, Mme @RoyalSegolene ,suite à ses récents propos concernant les mutations de professeurs pedophiles en Outre-mer. #segoleneroyal#outremerpic.twitter.com/KOLVKINZrk — Olivier SERVA Député (@olivier_serva) February 10, 2020

Lors de son intervention face à Jean-Jacques Bourdin, Ségolène Royal s'était en effet penchée sur un sujet «tabou», selon elle, à savoir «les premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire». Elle avait alors expliqué avoir été chargée de ces instructions, en tant que ministre déléguée à l'Enseignement scolaire auprès du ministre de l'Education dans le gouvernement Jospin de 1997. «La première instruction a dit : "vous avez une obligation de signalement lorsqu’il y a des abus sexuels". Cela a été très difficile. J’ai même subi un certain nombre de menaces. J’ai vu la chape de plomb », affirmait l'ancienne ministre, ajoutant encore : «Quand il y avait des suicides d’enfants, personne n’en parlait et, quand un pédophile était identifié, et qu’il mettait fin à ses jours, là, ça faisait un scandale.»

Suite aux propos de s. Royal sur les enseignants pédophiles qu'on envoyait en outremer,

Le député de Guyane Gérard servile a interrogé le ministre de l'éducation national ! Il parle a raison d'un scandale d'état pic.twitter.com/vyiNqo4hmK — capitaine (@cptnico) February 6, 2020

Possible «scandale d'Etat» ? Des députés demandent une enquête

Olivier Serva entend bien, en conviant Ségolène Royal ce 10 février, faire «toute la lumière [...] sur ces propos». Dans son communiqué de presse, le président de la délégation aux Outre-mers souligne en outre que «les territoires ultramarins ne doivent en aucune manière être considérés comme des zones de non-droit».

Et pour cause, les propos avaient suscité l'indignation dans les territoires d'Outre-mer. Le 30 janvier, l'Association des maires de Guyane avait notamment adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron, demandant au président de la République de «rassurer [ses compatriotes] quant aux vérifications judiciaires inhérentes aux professions en contact avec notre jeunesse». Les édiles faisaient en outre part de leur «sentiment d'appartenir à une autre France» et déplorait que leur territoire puisse potentiellement servir «de réceptacle aux déviants sexuels dont l'Hexagone chercherait à se débarrasser».

Le 4 février, le député guyanais Gabriel Serville avait amené le sujet au pupitre de l'Assemblée nationale, d'où il avait dénoncé un possible «scandale d'Etat» et avait fait savoir que les «parents, enfants, et professeurs des Outre-mers» exigeaient «des explications».

"Nous, parents et enseignants des Outre-mer, nous voulons savoir." @GabrielServille interpelle le gouvernement sur de potentielles mutations de professeurs pédophiles en Outre-mer.#DirectAN#QAGpic.twitter.com/nf2ufWCbNy — LCP (@LCP) February 4, 2020

Blanquer tempère

Abordant le sujet le lendemain lors des questions au gouvernement au Sénat, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer juge qu'il n'y a «aucun élément probant» dans les propos de Ségolène Royal. «Il ne faut pas accorder de crédit excessif [aux accusations portées par l'ancienne ministre]», estime-t-il encore, ajoutant : «J'ai des doutes très fort.» Jean-Michel Blanquer s'est néanmoins déclaré «tout à fait d'accord pour regarder ce qu'il en est».

Les relations entre l'exécutif et Ségolène Royal ne sont pas au beau fixe puisque le 24 janvier, l'ancienne ministre avait officiellement été démise de ses fonctions d'ambassadrice des Pôles, qu'elle occupait depuis septembre 2017. Ce limogeage intervenait après des prises de position à l'encontre du gouvernement.

