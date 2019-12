Contre la réforme des retraites, des grévistes de l'Opéra de Paris se produisent en plein air

Les musiciens grévistes de l'orchestre de l'Opéra se produisent sur le parvis de Bastille, ce 31 décembre. Leur manière de participer au vaste mouvement d'opposition au projet de réforme des retraites porté par le gouvernement.

Après plusieurs prestations de soutien au mouvement social opposé à la réforme des retraites, des membres grévistes de l'orchestre de l'Opéra de Paris jouent sur le parvis de Bastille ce 31 décembre dans le cadre d'un concert gratuit militant. Pendant de longues minutes, ils ont offert un concert devant une foule importante qu'ils ont clôturé par une Marseillaise. A la fin du concert, une partie du public a ensuite entonné le chant de l'Internationale et le célèbre slogan des Gilets jaunes : «On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là».

A l'issue du spectacle, Emilie Belaud, une des violonistes de l'orchestre de l'Opéra s'est exprimée devant la presse. Elle a raconté comment son groupe de grévistes a défilé lors des récentes manifestations au côté d'autres artistes comme ceux de la Comédie française mais aussi des enseignants, des personnels médicaux, des cheminots. «Je trouve ça beau d'avoir une solidarité inter corporations, inter générations, c'est ce que le gouvernement essaie de casser», a-t-elle déclaré.

"Je trouve ça beau d'avoir une solidarité inter corporations, inter générations, c'est ce que le gouvernement essaie de casser" : Émilie Belaud, violoniste à l'@operadeparis, sur la grève contre la #reformedesretraites#Paris#Bastille#greve31decembre#operadeparispic.twitter.com/N9S0MyoVkM — Fabien Rives (@Fabien_Rives) December 31, 2019

Les syndicats, dont la CGT info Com' qui gère la caisse de grève, ont offert un chèque de 40 000 euros à ces grévistes de l'Opéra de Paris. A l'initiative de la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle CGT, l'action vise à «protester et demander le retrait du projet de réforme des retraites touchant les régimes spéciaux comme l'Opéra National de Paris ou encore la Comédie Française».

Une petite foule se forme devant les marches de l'Opéra de #Bastille, où un concert des membres de l'@operadeparis va commencer #greve31decembre#Parispic.twitter.com/Sh9lCFTCNx — Fabien Rives (@Fabien_Rives) 31 décembre 2019

Alors que l'exécutif a échoué à imposer aux grévistes une trêve pendant la période des fêtes, les débats continuent de faire rage autour de la réforme gouvernementale.

Au micro de RT France, Alexis Corbières, député France insoumise, a expliqué que c'était à la fois «un devoir et un plaisir» pour lui d'avoir été présent à cette représentation militante. Un devoir car cette grève constitue «un mouvement majoritaire qui lutte pour l'intérêt général» et un plaisir de voir et d'écouter jouer les artistes de l'Opéra de Paris.

