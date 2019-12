L'ancien député LREM Joachim Son-Forget quitte le groupe UDI et revendique un cheminement à droite

De la macronie à Marion Maréchal, il n'y a qu'un pas ? Le député ex-LREM Joachim Son-Forget a démissionné du groupe parlementaire UDI-Agir pour rejoindre les non-inscrits «dans un cheminement ouvertement à droite» et se rapproche de Marion Maréchal.

Le fantasque député centriste, ex-La République en marche (LREM), Joachim Son-Forget, a quitté le groupe parlementaire UDI-Agir pour rejoindre les non-inscrits «dans un cheminement ouvertement à droite», évoquant auprès de l'AFP, le 18 décembre, une «amitié naissante» avec l'ancienne députée du Front national Marion Maréchal.

«Je quitte le groupe parlementaire UDI-Agir et indépendants et siégerai à l'Assemblée nationale comme député non inscrit pour maintenir mon indépendance politique, dans un cheminement ouvertement à droite», écrit sur Facebook le représentant des Français de Suisse et du Liechtenstein, connu pour ses coups d'éclat sur les réseaux sociaux.

Joachim Son-Forget reproche notamment au président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde d'avoir surréagi à une photo de lui avec Marion Maréchal qu'il avait publiée le 11 décembre sur son compte Twitter. Il a précisé à l'AFP avoir déjà rencontré la nièce de Marine Le Pen il y a quelques semaines.

Jean-Christophe Lagarde avait commenté la photo en précisant que les «positions et postures» de Joachim Son-Forget «ne nous engagent pas» et en rappelant «l'incompatibilité entre l'UDI, qui représente le centre droit, et toute forme d'extrême-droite, d'intolérance ou d'europhobie ou de xénophobie».

Marion Maréchal, «c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est une amitié naissante», a confié à l'AFP Joachim Son-Forget, qui «trouverait intéressant de faire une conférence» devant l'école de sciences politiques fondée à Lyon par l'ancienne députée. «C'est quelqu'un d'intelligent, d'ouvert, de prête à se remettre en question», développe-t-il dans une vidéo.

Joachim Son-Forget réaffirme dans son communiqué son «soutien» à Emmanuel Macron bien qu'il ne se reconnaisse «plus dans l'attitude et les points de vue» de la majorité.

Le député avait démissionné le 29 décembre 2018 du groupe LREM à la suite d'une polémique née de tweets sexistes vis-à-vis de la sénatrice EELV Esther Benbassa. Revendiquant sa «liberté de pensée», il a depuis lancé un parti politique nommé «Je suis Français et européen (JSFee)», rebaptisé le 17 novembre «Valeur absolue».

https://t.co/A2PJenIHLV@jsfee devient Valeur Absolue, Je Suis Français et Européen. Les inscriptions au parti seront ouvertes dans quelques jours. En attendant, vous pouvez lire le début de nos intentions et donner vos emails ici pour vous abonner à nos publications. #VA — Joachim Son-Forget (@sonjoachim) November 17, 2019

Lire aussi : Joachim Son-Forget se dit «contaminé» par les «idées d’extrême gauche» de son «ami» Mélenchon