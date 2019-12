Le terrorisme, première préoccupation des Français, particulièrement pour les 14-17 ans

Inquiétude peu répandue au sein de la population française jusqu'en 2014, le terrorisme est selon une étude devenu une préoccupation majeure depuis la vague d'attentats de 2015. Viennent ensuite la pauvreté, le chômage puis l'environnement.

Le terrorisme reste la première préoccupation des Français (même s'il on constate une forte baisse par rapport à l'année 2018), suivi par la pauvreté, selon une enquête menée par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et l'Insee, rendue publique le 12 décembre.

Les résultats de ce volet de la vaste enquête annuelle «victimation et sentiment d'insécurité» montrent que 20% des Français considèrent le terrorisme comme le problème le plus préoccupant en 2019, soit une diminution significative de 10 points par rapport à 2018.

En deuxième position, derrière le terrorisme et les attentats, vient la pauvreté pour 19% des Français, qui mentionnent également le chômage (16%) et l'environnement (14%).

Terrorisme : préoccupation majeure des Français depuis 2015

Inquiétude pour 3 à 5% de la population entre 2007 et 2014, le terrorisme est devenu une préoccupation majeure des Français à partir de 2015, début d'une vague d'attentats meurtriers qui ont ébranlé le pays.

Entre 2016 et 2018, cette proportion s'était établie entre 30 et 32% des Français. Dans le détail des différentes classes d'âge, le terrorisme est considéré comme le problème le plus important pour les Français âgés de 14 à 49 ans.

Et c'est chez les adolescents que cette préoccupation est la plus forte, puisque 26% des 14-17 ans l'identifient comme le principal problème. A partir de 50 et jusqu'à 77 ans, le problème considéré comme le plus préoccupant est la pauvreté. Après 77 ans, il s'agit de la santé.

En 2019, le caractère «terroriste» a été retenu pour l'attaque de surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe en mars, le colis piégé de Lyon en mai et la tuerie de la préfecture de police de Paris qui a fait quatre morts, début octobre.

