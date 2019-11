Mutilation d'un Gilet jaune : Nunez pris à partie par les Insoumis à l'Assemblée nationale

Lors d'une session de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, les Insoumis ont demandé le départ du préfet Didier Lallement. Une vive passe d'armes a suivi, opposant la France insoumise et les membres de la majorité.

Alors que le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nunez, répondait à une question de l'Insoumis Ugo Bernalicis à l'Assemblée nationale le 19 novembre, qui dénonçait une remise en cause du «droit de manifester» après l'interdiction de rassemblements lors de l'acte 53 des Gilets jaunes à Paris et réclamait la démission du préfet Lallement, François Ruffin s'est écrié : «Un mot, un mot de compassion !» pour le manifestant quadragénaire qui a perdu son œil place d'Italie, le 16 novembre.

Le président de l'Assemblée nationale et marcheur de la première heure, Richard Ferrand, a intimé le silence au député insoumis et l'a prévenu : «Monsieur Ruffin, je vous rappelle au règlement, et ce sera inscrit au procès-verbal.»

Après la prise de parole du bras droit de Christophe Castaner, le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a tenu un vif échange avec l'élue macroniste Michèle Peyron, les deux députés se sont invectivé en se tenant debout à quelques mètres l'un de l'autre, le doigt pointé.

Richard Ferrand les a tous deux invités à se rasseoir et à l'adresse de l'insoumis, il a précisé : «On ne peut pas passer son temps à stigmatiser la violence, et donner ce spectacle de violence verbale. Sachez vous tenir!»

Le Premier ministre Edouard Philippe est quant à lui revenu quelques minutes plus tard sur la mise en cause de Didier Lallement par Ugo Bernalicis et a déclaré à cet égard : «Mettre en cause nommément un fonctionnaire, qui exerce sa mission au service de l’État, et qui, dans cet hémicycle, ne peut pas répondre [...], me semble ne pas exactement correspondre aux exigences [...] d’une démocratie mûre.»

