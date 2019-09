Le refus historique de Jacques Chirac sur la guerre en Irak

A l'hiver 2003, alors que l'Irak était la cible d'une coalition édifiée par les Etats-Unis, l'ancien président de la République s'était élevé contre la guerre qui s'annonçait, malgré l'hostilité à son égard que soulevait ce refus.

La disparition, le 26 septembre, de Jacques Chirac, ancien président de la République de 1995 à 2007, n'est pas sans rappeler l'épisode de l'intervention américaine en Irak en 2003. La France s'était alors opposé catégoriquement à l'invasion par les Etats-Unis accomplie sans l'aval du conseil de sécurité de l'ONU.

Lors d'une déclaration le 18 mars 2003, Jacques Chirac revenait sur l'ultimatum posé le 17 mars par George W. Bush, le président des Etats-Unis, à Saddam Hussein, le président de la République d'Irak.

Le président français déclare alors : «la France considère que le recours à la force est le dernier recours, quand toutes les autres options ont été épuisées». Il dénonce également la décision unilatérale des Etats-Unis d'envahir l'Irak en dehors du cadre des Nations-Unies: «Le conseil de sécurité n'était pas disposé, dans les circonstances présentes, à cautionner une marche précipitée vers la guerre.»

Il n'y a pas [eu] de justificatif à une décision unilatérale du recours la guerre

Les Etats-Unis, dans leur volonté de mettre à bas le gouvernement de Saddam Hussein, étaient donc, pour Jacques Chirac, en dehors du cadre légal des relations entre les Etats. Ainsi, pour lui, «il n'y a pas [eu] de justificatif à une décision unilatérale du recours la guerre». Le président Français mettait alors en garde contre l'acte des Etats-Unis, destructeur de la stabilité de la région, et, par conséquent, du monde.

Il concluait par un avertissement : «privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité.» La position de Jacques Chirac avait été déjà émise par son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, dans un discours resté célèbre contre la guerre en Irak le 14 février 2003.

Un profonde hostilité à l'égard de Jacques Chirac

La réaction américaine au «non» Français marqua un profond ressentiment à l'égard de la France qui se manifesta par des tensions diplomatiques, mais également culturelles. L'ancien candidat à la présidentielles de 2008, John McCain, affirma en février 2003 sur Fox News que «la France est comme une vieille actrice des années 1940, essayant toujours de se faire inviter à dîner pour son look, mais qui n'a plus la tête pour ça». De même, les Français furent traités dans tous les médias de «singes capitulards bouffeurs de fromages». Les pressions sur l'Etat français par la Maison blanche conduisirent le gouvernement de Jacques Chirac à annuler, avec d'autres Etats européens, la totalité de la dette irakienne en 2005.

Le ressentiment anti-français fut également très fort chez les membres de la coalition montée par les Etats-Unis pour affronter l'Irak, et tout particulièrement au Royaume-Uni. Le tabloïd The Sun attaque particulièrement la nation française en mettant en cause la duplicité française. Ainsi pouvait-on lire dans l'édition spéciale en français du 20 février 2003 : «Vous n'étiez que trop heureux d'accueillir les Américains quand la France était écrasée sous la botte d'Hitler. Mais aujourd'hui vous regardez les Américains et leur président de haut, et vous oubliez combien de soldats, de pilotes, de marins américains donnèrent leur vie, comme on peut le voir dans les cimetières militaires de France, pour la liberté de votre pays». L'attaque contre Jacques Chirac fut vivace : «Votre président est devenu la honte de l’Europe». L’Elysée estimait que «les insultes en disent souvent plus long sur ceux qui les profèrent que sur ceux qu’elles prétendent décrire».

© The Sun Couverture du tabloid The Sun du 20 février 2003. En une, titrée « Chirac est un ver » en français, la tête du Président apparaît au bout d’un ver de terre surgissant du centre de la France.

En désaccord avec ses adversaires politiques

C'est grâce à Wikileaks qu'on a appris que des cadres du parti socialiste avaient également regretté la position de Jacques Chirac sur l'Irak. Alors que certains d'entre eux s’étaient rendus à l’ambassade américaine à Paris pour exprimer leurs désaccords avec la position officielle de la France, Pierre Moscovici, chargé à l'époque des relations internationales du PS, promit le 29 mai 2006 qu'un gouvernement socialiste aurait été plus aligné sur la position américaine que celui de Dominique de Villepin. Une semaine plus tard, le 8 juin, François Hollande, à l'époque premier secrétaire du PS, regrettait devant l'ambassadeur des Etats-Unis que Jacques Chirac eût fait de «l'obstruction gratuite» face au président américain.

De même les relations amicales entre Nicolas Sarkozy et George W. Bush sont connues et documentées. Encore candidat à la présidentielle de 2007, il avait tellement envie de se démarquer de Jacques Chirac qu'il avait même évoqué l'envoi de troupes françaises en Irak en soutien à l'occupation américaine.

«L'histoire nous a donné raison»

Dans une interview sur Paris match publiée le 14 décembre 2018, Dominique de Villepin est revenu sur les événements ayant conduit à l'invasion de l'Irak par les troupes américaines en mars 2003. «Malheureusement, l’Histoire nous a donné raison. Elle a montré que la voie tracée par George Bush et les néoconservateurs était un chemin dangereux qui conduisait à la confrontation […] Or tous les éléments étaient réunis pour que ces Etats, reposant souvent sur des bases fragiles, dans la main d’un pouvoir autoritaire nourrissant le sentiment d’injustice de leur peuple, puissent être tentés par d’autres aventures. Dans ce contexte, l’islamisme, force de résistance à la mondialisation, force de résistance à l’Occident, est devenu le fer de lance d’un combat jugé légitime par une partie importante des peuples de la région», expliquait l'ancien chef de la diplomatie de Jacques Chirac.

Aujourd'hui, l'idée que l'invasion américaine de l'Irak ait conduit à la création de Daesh et la formation de son «califat» en juin 2014 se trouve largement soutenue. L'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, allié des Etats-Unis en 2003, reconnaissait le 25 octobre 2015 sur CNN «des éléments de vérité» sur le sujet.

