Des manifestations pour le climat se tiennent partout dans le monde (VIDEOS)

Des centaines de milliers de jeunes ont manifesté à travers le monde pour appeler les adultes à agir contre la catastrophe climatique. A Paris, notre reporter a recensé plusieurs milliers de personnes dans la rue.

De Paris à New York, en passant par Sydney ou Sao Paulo, des millions d’écoliers et d’étudiants sont appelés à manifester contre l'inaction des gouvernements dans la lutte contre le réchauffement climatique le 20 septembre. A Paris, ils étaient plusieurs milliers selon notre reporter Katia Pecnik. «Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité», «moins de banquiers, plus de banquise» font partie des slogans de la mobilisation parisienne.

Lire aussi : Salon de Francfort : des militants écologistes manifestent contre l’industrie automobile