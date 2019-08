Gaz lacrymogènes et canon à eau : tensions à Bayonne lors de la manifestation anti-G7 (IMAGES)

Exclus de Biarritz où se déroulait le sommet du G7, plusieurs centaines de personnes sont venues manifester à Bayonne. Face à une forte présence policière, ils ont déambulé dans les rues de la ville, avant que quelques heurts n'éclatent.

Plusieurs centaines de manifestants ont investi les rues de Bayonne ce 24 août, à quelques kilomètres seulement de Biarritz qui accueille le sommet du G7.

Auteur: RT France

Si la sécurité était particulièrement renforcée, les forces de l'ordre procédant à des fouilles et des contrôles poussés, les manifestants sont malgré tout parvenus à se frayer un chemin en ville.

Fouilles et contrôles d’identité à chaque barrage policier. Sécurité maximale à Bayonne, la ville est située à 8 kilomètres de Biarritz où se deroule le g7 #g7pic.twitter.com/N28P8N4O0p — Nadège Abderrazak (@Nadege_RTFrance) August 24, 2019

Après avoir déambulé sans itinéraire précis apparent, tentant de regagner le centre d'où les barrages policiers les avaient éloignés, les manifestants se sont retrouvés face à un barrage de police qui bloquait l'accès à un pont sur le fleuve Adour. La police a alors utilisé des canons à eau et procédé à quelques tirs de gaz lacrymogènes, forçant les manifestants à se replier vers des rues piétonnes du centre.

Tir de grenades lacrymogènes et de canon à eau sur les manifestants #Bayonne#G7Biarritzpic.twitter.com/vIoGBQ39t9 — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) August 24, 2019

La situation s'est tendue au fil des minutes, à mesure que les manifestants passaient devant des barrages de police sur leur parcours, comme l'a rapporté un journaliste de RT France présent sur place. Des projectiles ont en outre été lancés.

Les forces de l'ordre ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes pour disperser les protestataires.

Au moins une grenade de désencerclement GLI-F4 a été lancée en direction des manifestants.

Depuis plusieurs jours, des rumeurs couraient sur l'organisation d'une manifestation, et la mairie avait informé les commerçants que «diverses organisations nationales et internationales ont appelé à manifester le 24 et 25 août, notamment à Bayonne et Anglet», villes limitrophes, dont les centres sont situés à respectivement 8 et 4 km de l'Hôtel du Palais de Biarritz, qui accueille les dirigeants du G7.

