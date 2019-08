G7 : Macron appelle les organisateurs de «sommets alternatifs» au «calme» et «à la concorde»

Le président de la République a prononcé un discours pour expliquer aux Français les enjeux du G7 qui démarre ce 24 août. Dans son allocution, Emmanuel Macron a demandé aux anti-G7 de faire preuve de «calme» et a appelé à la réconciliation.

Alors que le G7 ouvre ses portes ce 24 août à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Emmanuel Macron s’est adressé aux Français dans un message d’une dizaine de minutes. Abordant, entre autres, les sujets qui seront discutés lors du sommet comme le climat, les guerres commerciales, la lutte contre les inégalités ou encore les incendies en Amazonie, le président en a également profité pour adresser un message aux opposants au G7 (à partir de 7 minutes 30), qui tenaient un contre-sommet à Hendaye.

«Je sais que d’autres aussi sont complètement en désaccord avec nous et font parfois des sommets alternatifs. J’écouterai aussi ce qu’ils disent comme j’ai écouté ce matin les propositions, ici, des villes, des départements et de la région. Mais je veux vraiment les appeler aussi au calme, à la concorde», a-t-il expliqué, précisant que malgré les «désaccords» et les «caricatures» ces grands sujets ne se régleraient «qu’en agissant ensemble, qu’en étant davantage réconciliés». Il a conclu son discours en promettant «d’apporter aussi une part de [la] vérité [des anti-G7] autour de [la] table».

Plusieurs milliers de personnes défilaient pacifiquement – 15 000 selon les plateformes G7 Ez et Alternatives G7, 9 000 d'après la préfecture des Pyrénées Atlantiques – ce 24 août, depuis Hendaye en direction de la ville frontalière espagnole d'Irun. Des affrontements ont eu lieu dans la soirée du 23 août entre les militants opposés au sommet et les forces de l’ordre. Selon la préfecture, citée par l’AFP, 17 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, principalement pour «dissimulation de visage et attroupement après sommations». Quatre policiers ont été «légèrement blessés» par «un tir de mortier d'artifice», toujours selon la préfecture.

Auteur: RT France

Emmanuel Macron a d’ores et déjà assuré qu’il ferait durant les deux prochains jours des points sur l’avancée des discussions. Il a également annoncé une nouvelle allocution le 26 août «en fin de journée».

Lire aussi : Le G7 s'ouvre à Biarritz, les opposants au sommet manifestent depuis Hendaye (EN CONTINU)