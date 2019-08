G7 : affrontements en amont du sommet, 17 militants interpellés (IMAGES)

Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre le soir du 23 août à Urrugne, la veille de l'ouverture du G7 à Biarritz. 17 militants ont été placés en garde à vue et quatre policiers ont été blessés, d'après la préfecture.

Avant que le G7 ouvre ses portes ce 24 août à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), des affrontements ont eu lieu dans la soirée du 23 août entre manifestants et forces de l’ordre, à Urrugne, à quelques pas du camp des militants opposés au sommet. D’après la préfecture, citée par l’AFP, 17 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, principalement pour «dissimulation de visage et attroupement après sommations». Durant les affrontements, quatre policiers ont été «légèrement blessés» par «un tir de mortier d'artifice», toujours selon la préfecture.

Dans l’après-midi du 23 août, 100 à 200 personnes, d’après l’agence de presse, avaient tenté d’accéder à une route menant à l’A63, autoroute reliant la France et l’Espagne, avant d’être repoussées par les forces de l’ordre. Après avoir essuyé des tirs de projectiles, explique la préfecture, elles ont répliqué en effectuant «deux tirs de lanceurs de balles de défense [LBD]». Alors qu’ils se repliant sur leur campement, certains manifestants ont voulu en bloquer l’accès. Les échauffourées ont alors commencé.

Présent sur place lors des heurts, le journaliste et activiste Taha Bouhafs a fait état dans la soirée, sur Twitter, de «plusieurs» blessés «du côté des manifestants». Sur une de ses vidéos, on peut voir les forces de l’ordre tirer des grenades lacrymogènes en direction des militants qui pour certains tentent de prendre la fuite. Taha Bouhaf précise que des «LBD sont envoyés» en direction de la foule. Une information confirmée par la préfecture, qui n’a de son côté «pas fait état de blessés parmi les manifestants», rapporte l’AFP dans la soirée du 24 août.

🛑 URGENT #G7Biarritz



Les forces de l’ordre chargent le campement du #ContreG7 de plusieurs côtés, des tirs de gaz lacrymogènes et de LBD sont envoyés.



Des centaines de personnes sont prises au piège. #G7FRANCEpic.twitter.com/WyFX0XkLQa — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) August 23, 2019

Le calme est revenu aux alentours de 22h selon la même source, ce que confirme un journaliste de RT France présent sur place. Des clichés qu’il a pu se procurer montrent des barricades érigées par les militants, dans le cas où les forces de l’ordre décideraient de donner l’assaut sur leur campement. Celles-ci stationnaient «en nombre» autour du lieu.

Après des accrochages (auxquels je n'ai pas assisté) avec les forces de l'ordre au contre-sommet du #G7Biarritz, un témoin m'a donné quelques photos des barricades érigées par les militants en cas d'assaut des forces de l'ordre qui sont en nombre tout autour. pic.twitter.com/eIsvrWCJhz — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) August 23, 2019

Une première nuit sous tension donc, alors que plus de 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés à Biarritz et dans sa région pour assurer la sécurité du sommet. Une manifestation déclarée est prévue ce 24 août entre Hendaye et Irun, en Espagne, dans le cadre du contre-sommet organisé par les anti-G7.

Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce 24 août à 13h lors d'une allocation télévisée afin d'expliquer les enjeux du G7, a annoncé l'Elysée.

