Mort d'un Guinéen près de Rouen après une altercation sur fond de racisme et de CAN

Les faits se seraient déroulés vers Rouen le 19 juillet peu avant le match de l'Algérie en finale de la CAN. Selon plusieurs médias, un Guinéen a trouvé la mort après une altercation avec un supporter maghrébin.

Selon plusieurs médias, le 21 juillet, un enseignant chercheur guinéen âgé de 31 ans du nom de Mamoudou Barry, a perdu la vie à la suite d'une altercation avec un «supporter maghrébin», peu avant la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) le 19 juillet opposant les Algériens au Sénégal.

Les faits se seraient déroulés à Canteleu, près de Rouen, selon France 3 Normandie. D'après le témoignage d'«un proche de la victime» contacté par 20 Minutes, ce supporter aurait pris Mamoudou Barry pour un Sénégalais et lui aurait lancé une insulte raciste, alors que celui-ci était au volant de son véhicule «avec sa femme et leur fille de deux ans». Mamoudou Barry serait sorti de sa voiture pour s'expliquer avec l'individu et aurait reçu «au moins un coup au visage», selon ce proche. Il aurait «chut[é] lourdement» et se serait «blessé à la nuque». Transféré à l'hôpital le 19 juillet vers 20h, le jeune père de famille a perdu la vie le lendemain, selon 20 Minutes.

Pour l'heure,le journal affirme que la police et le CHU de Rouen (là où aurait été hospitalisé Mamoudou Barry) «n'ont voulu ni confirmer ni infirmer la mort de ce chercheur âgé de 31 ans, chargé d'enseignement à l'Université de Rouen». Néanmoins, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a confirmé sur Twitter le décès : «Tout est mis en œuvre pour identifier et interpeller l’auteur de l’agression qui a coûté la vie à Mamadou Barry. Il appartiendra à la Justice de faire toute la lumière sur cet acte odieux. Mes premières pensées vont à ses proches dont je partage l’émotion et l’indignation.»

Selon France 3 Normandie, une enquête a été ouverte par le parquet de Rouen. La maire de Canteleu, contactée par France bleu, se refuse pour le moment à tout commentaire.

Le site internet Guinée réalité a rapporté les propos de l’ambassadeur de la Guinée en France, Amara Camara : «C’est une grosse perte pour nous. Un jeune brillant tué par le fait d’une bêtise humaine.»

