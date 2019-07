Nadine Morano juge «indigne» Sibeth Ndiaye, la macronie réplique

L'ancienne ministre sarkozyste s'est déclarée «outrée» par les «inepties débitées souvent en tenue de cirque» de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Les macroniens ont quant à eux taxé Nadine Morano de «raciste».

Après les propos polémiques de Sibeth Ndiaye sur les Français qui mangeraient plutôt des «kebabs» que du homard, Nadine Morano a bondi pour fustiger l'ensemble de l'œuvre de la porte-parole du gouvernement. Habituée aux looks extravagants et aux sorties controversées, Sibeth Ndiaye a donc provoqué une nouvelle polémique qui a été la goutte faisant déborder le vase pour l'ancienne ministre de la Formation professionnelle sous le quinquennat sarkozyste. Dans un tweet daté du 19 juillet, Nadine Morano a ainsi déclaré être «outrée mais habituée à entendre [les] inepties [de Sibeth Ndiaye] débitées souvent en tenue de cirque...». Elle ajoute par ailleurs : «Sénégalaise très bien née ayant obtenu la nationalité Française il y a 3 ans... visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française. Indigne de cette fonction gouvernementale en France.»

Il n'en fallait pas plus pour réveiller toute la macronie qui s'est lancée dans une critique à l'unisson contre Nadine Morano, la qualifiant de «raciste». Ainsi, le patron des députés de La République en marche (LREM) Gilles le Gendre y a vu des «propos ouvertement racistes».

La députée LREM Aurore Bergé considère, à l'attention de Nadine Morano, que «le cirque, c'est le bruit que vous faites pour courir après l'extrême droite». «Les inepties, c'est celles que vous débitez pour justifier de ne pas être raciste "j'ai une amie plus noire qu'une arabe"», poursuit-elle.

La députée LREM Laetitia Avia s'interroge quant à la critique de Nadine Morano sur la «tenue de cirque» de Sibeth Ndiaye : «Tenue de cirque ? Sénégalaise sans culture française ? Indigne d’un gouvernement en France ? Outrée mais habituée aux propos racistes de Nadine Morano.»

A l'instar de Nadine Morano, d'autres ont également critiqué, ces derniers jours, l'attitude et les paroles de Sibeth Ndiaye, à l'image de la chroniqueuse de RMC et ex-porte-parole de Manuel Valls en 2011 Zohra Bitan : «Sibeth Ndiaye mesure parfaitement ce qu’elle dit et sa présentation. Parler de Kebab, choisir des tenues complètement décalées, une coupe de cheveux sans coupe, etc. est fait sciemment. Affirmation de je ne sais quoi ? Elle a oublié qu’elle représente la France et que nous la payons.»

Zohra Bitan a aussi suscité l'ire de la macronie, la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes Marlène Schiappa en tête : «Une coupe de cheveux sans coupe ? Sérieusement, en 2019, on en est encore là quand une femme d’origine africaine ne lisse ou ne cache pas ses cheveux ? Vive Sibeth Ndiaye, ses compétences, son panache, son parler-vrai, rôle modèle pour des milliers de filles.»

Zohra Bitan avait alors reçu plusieurs soutiens, dont le président des Patriotes, Florian Philippot qui a également répondu dans un même tweet à Marlène Schiappa : «Pourquoi ramener aux origines ? Il serait interdit de critiquer Madame Ndiaye sous prétexte que ce serait forcément du crypto racisme ? Ne voyez-vous pas que c’est précisément ce raisonnement qui est raciste ? Et oui elle ne représente pas dignement la France, Zohra Bitan a raison.»

