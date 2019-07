Le fils de Latifa Ibn Ziaten aurait inventé son agression

Le frère d'une victime de Mohamed Merah a menti, en ayant confessé avoir été la cible de trois hommes portant «des barbes d’islamistes». Il aurait fait cela pour couvrir une histoire de bagarre alcoolisée.

Durant la soirée du 11 juillet, un fils de Latifa Ibn Ziaten, mère d’un militaire tué par Mohamed Merah, a prétendu avoir été violemment agressé à Darnétal, vers Rouen, par trois agresseurs portant «des barbes d'islamistes».

Or la version de Naoufal Ibn Ziaten semble être en réalité un mensonge. Selon Le Parisien du 13 juillet, il a été placé en garde à vue car suspecté d'avoir totalement inventé son agression. Une enquête avait été confiée au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen après les affirmations de Naoufal Ibn Ziaten à l'hôpital et le signalement des faits par son avocat au procureur. «Très tôt, une source proche de l'enquête avait fait part de ses doutes au Parisien, évoquant des "contradictions sur les circonstances et les motifs"», détaille le quotidien.

Les déclarations de Naoufal Ibn Ziaten et de son ami – lui aussi impliqué dans l'histoire – auraient rapidement mis en évidence des contradictions dans les version présentées. «Plusieurs témoins de la scène affirmaient ainsi n'avoir vu que deux personnes à proximité des lieux de la rixe», précise le journal. «Une rapide enquête de voisinage menée par les enquêteurs de la PJ de Rouen a mis le doute dans la tête des policiers», ajoute Le Parisien. Plusieurs sources contactées par le quotidien confirment que Naoufal Ibn Ziaten et son ami «auraient reconnu avoir inventé l'agression» pour camoufler une bagarre entre eux après une soirée alcoolisée. Contactée le 13 juillet au matin par Le Parisien, «Latifa Ibn Ziaten assure "être à l'étranger et ne pas être au courant" des suites de cette affaire».

Après la soirée du 11 juillet, Naoufal Ibn Ziaten, qui souffrait de blessures au visage, avait été admis aux urgences du CHU de Rouen, tout comme son ami.

