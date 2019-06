Le soutien aux Bleues de Sibeth Ndiaye et Julien Denormandie moqué sur Twitter (VIDEO)

Sibeth Ndiaye et Julien Denormandie ont revêtu leur tenue du parfait supporter pour afficher leur soutien à l'équipe de France féminine de football. La mise en scène filmée est loin d’être passée inaperçue sur les réseaux sociaux…

Le 7 juin, quelques heures avant le match d'ouverture de la Coupe du monde de football féminin – match largement remporté par les Bleues face à leurs homologues sud-coréennes (4 buts à 0) – Sibeth Ndiaye et Julien Denormandie, respectivement porte-parole du gouvernement et ministre du Logement, ont tenu à afficher leur soutien.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, on aperçoit les deux membres du gouvernement, assis sur un canapé, arborant la panoplie du parfait supporter, en train d'exulter devant un match de football – semble-t-il passionnant – tout en raillant le niveau footballistique de leur collègue du gouvernement Cédric O. «Dis-moi Sibeth, c’est quoi le principal défaut de Cédric selon toi ?», lance Julien Denormandie à sa collègue. Laquelle répond : «Eh bien, moi je dirai qu’il est prétentieux !» Ce à quoi, Julien De Normandie acquiesce.«Les vrais pros, c’est notre équipe, et on espère tous qu’elle ira en finale, pas vrai ? On les supporte et c’est dès ce soir» enchaîne alors Sibeth Ndiaye.

Cette discussion entre les deux responsables politiques constitue en réalité une réponse à une autre vidéo publiée plus tôt par Cédric O. Enchaînant les jongles avec un ballon de football, le secrétaire d’Etat au Numérique avait lancé un défi à ses deux collègues du gouvernement : «Aujourd'hui la Coupe du monde féminine commence. Pour soutenir les Bleues, nous allons tous mouiller le maillot. Sibeth Ndiaye et Julien Denormandie, je vous mets au défi de faire autant de jongles que moi !», écrivait-il en commentaire de sa publication Twitter.

Sur Twitter, les deux mises en scènes ont rapidement provoqué une salve de moqueries. La vidéo dans laquelle apparaissent Sibeth Ndiaye et Julien Denormandie, commentée plus de 2 000 fois, a suscité le plus de réactions.

«Excellent ce nouveau compte parodique !», écrit le Journal de L’Elysée, un compte Twitter... lui-même ouvertement parodique.

Un internaute a préféré exprimer son malaise par un célèbre Gif.

Bien connu des utilisateurs de Twitter, le compte Malaise TV s'en est lui aussi mêlé.

