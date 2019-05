LREM a-t-il exagéré en affirmant que 200 000 internautes avaient suivi le live de Nathalie Loiseau ?

Après que la majorité présidentielle a réalisé un live de 12 heures sur Facebook, le directeur de campagne de LREM s'est félicité que 200 000 personnes aient suivi l'exercice. Un abus de langage selon la plateforme Checknews de Libération.

Le 19 mai, les internautes étaient invités à suivre sur Facebook un live – une diffusion de vidéo en direct – de douze heures d'une quinzaine de ministres et d'autant de candidats de la liste «Renaissance», intitulé «12 heures pour choisir Renaissance». Une succession de pastilles où hommes et femmes politiques macronistes se sont prêtés au jeu des questions posées par des militants de la République en marche (LREM).

Stéphane Séjourné, sixième candidat de la liste de la majorité présidentielle et directeur de campagne de la tête de liste Nathalie Loiseau, s'est félicité en clôture de l'exercice du succès rencontré et du nombre de personnes ayant pu visionner tout ou partie de ce live. «On a eu 40 interventions, dont 16 ministres, […] 15 candidats qui sont venus se relayer sur le projet qu’on portera et puis presque un peu plus de 200 000 personnes qui nous ont suivis à un moment donné sur ce live. Donc grosse réussite. Merci à tous et à toutes de vous être mobilisés», explique-t-il ainsi, avant que Nathalie Loiseau ne remercie elle aussi les «200 000 internautes qui nous ont suivis».

Une affirmation relayée sur le compte Twitter de l'ancienne ministre chargée des Affaires européennes.

✅12 heures de débat

✅Plus de 200 000 participants

✅Plus de 250 questions

✅40 intervenants, ministres, colistiers, parlementaires...



👉un exercice démocratique inédit au service du projet européen.



Merci à tous !#Renaissancepic.twitter.com/m3sR8GxGM3 — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) 19 mai 2019

Seul hic, comme l'a repéré la plateforme de vérification de l'information Checknews du journal Libération, Stéphane Séjourné a comptabilisé toutes les fois où le direct est apparu sur le fil d'actualités des utilisateurs de Facebook... ce qui ne veut pas dire que chaque utilisateur a visionné tout ou une partie, même très courte, de la séquence.

Dans le détail, Checknews rapporte que le live, qui est divisé en deux parties de six heures, cumulait le 20 mai au matin 86 000 vues (plus de 41 000 vues pour la première et plus de 45 000 vues pour la deuxième), une vue étant comptabilisée lorsqu'un internaute regarde plus de trois secondes la vidéo. Interpellés par Checknews, les équipes de communication de Renaissance ont précisé qu'il s’agissait de la «couverture estimée indiquée par Facebook». «C’est le nombre de personnes qui ont vu le live sur leur fil Facebook pour qui la vidéo s’est activée», ont-elles indiqué, citant un chiffre de «226 150 personnes atteintes quand on cumule les deux parties». Un chiffre correspondant donc seulement au nombre de fois où s'est affiché le live sur les fils d’actualité d'utilisateurs de Facebook, sans forcément qu’il ne le visionne plus de trois secondes.

Ironie de l'histoire, s'il en est, le directeur de campagne de la liste Renaissance Stéphane Séjourné appelait de ses vœux le lendemain, sur son compte Twitter, la mise en place au sein des chaînes de télévision qui diffusent les débats des européennes d'un «dispositif anti-fake news en direct» afin que le débat public «ne soit pas pris en otage par des fausses affirmations».

Dans le cadre des débats des élections européennes nous avons demandé aux trois chaînes de mettre en place un « dispositif anti-fake news en direct » afin que le débat public ne soit pas pris en otage par des fausses affirmations. #Renaissancepic.twitter.com/7HBNwbntEk — Stephane Sejourne (@steph_sejourne) 20 mai 2019

Lire aussi : Elections européennes : bientôt un «dispositif anti-fake news» lors des débats télévisés ?