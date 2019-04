Incendie de Notre-Dame de Paris : des fidèles se recueillent en chantant (VIDEOS)

Alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris est ravagée par un incendie dévastateur, de nombreuses personnes ont rejoint les lieux. Des fidèles ont entonné des chants religieux en signe de recueillement devant l'édifice.

L'incendie qui ravage le monument le plus visité d'Europe – la cathédrale Notre-Dame de Paris – a saisi le pays d'un profond effroi. Parmi la foule des riverains et toujours qui ont accouru sur les lieux, de nombreux fidèles ont chanté en signe de recueillement et d'hommage.

