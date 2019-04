6% des Français pensent que le grand débat national est un succès

Un sondage de l'institut Elabe révèle que le soutien aux Gilets jaunes, loin de s'essouffler, reste important parmi la population française. A l'inverse, le grand débat national appelé de ses vœux par l'exécutif peine à convaincre.

Lancé en janvier 2019 avec l'espoir de résoudre la crise des Gilets jaunes, le grand débat national voulu par Emmanuel Macron ne semble pas convaincre les Français : selon un sondage Elabe, dont les résultats ont été publiés ce 3 avril, 70% d'entre eux estiment qu'il ne résoudra pas la crise qui touche actuellement le pays.

55% d'entre eux sont d'avis qu'il ne permettra pas d'améliorer la participation des citoyens aux décisions. Ils sont même 63% à estimer qu'Emmanuel Macron et l'exécutif en général ne tiendront pas compte des différents points de vue que ce grand débat aura permis d'exprimer. 6% seulement pensent que cette initiative, par ailleurs contestée par l'opposition qui la qualifie de campagne électorale déguisée, est un réel succès.

L'étude met également en avant les thématiques prioritaires aux yeux des Français interrogés. Sans réelle surprise, ce sont le pouvoir d'achat (52%) et les impôts et les taxes (46%) qui semblent le plus préoccuper les citoyens. Les retraites, les inégalités sociales, l'emploi et l'environnement semblent également être au centre des interrogations des Français. La protection sociale, les inégalités entre les territoires, la laïcité et les transports restent des thèmes peu évoqués.

Alors qu'approche le 21e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, 61% des Français interrogés expriment leur sympathie et leur soutien envers le mouvement, mais également envers ses revendications. Ils sont 28% à s'y dire hostiles et 11% à y être indifférents. A noter : seuls 10% des Français sondés se disent Gilets jaunes.