Acte 20 des Gilets jaunes : Bordeaux au coeur de la mobilisation ? (EN CONTINU)

Les Gilets jaunes ont appelé à rester mobilisés ce 30 mars, pour le vingtième samedi d'affilée, tandis que les autorités ont à nouveau interdit toute manifestation sur les Champs-Elysées. Bordeaux pourrait être l'épicentre de cet acte 20.

Les Gilets jaunes se mobilisent de nouveau pour un acte 20, ce 30 mars. Bordeaux pourrait être l'épicentre de la contestation. «La journée peut être apocalyptique», a confié à 20Minutes le maire de la ville girondine Nicolas Florian, craignant l'arrivée de black blocs. Sur les réseaux sociaux, il a appelé les Bordelais à ne pas se rendre en centre-ville, «Bordeaux ville morte».

Marseille devrait consacrer sa mobilisation à un hommage à Geneviève Legay, qui a violemment chuté dans une charge des forces de l'ordre lors de l'acte 19 de la mobilisation alors qu'elle manifestait dans un périmètre interdit. L'organisation Attac a notamment appelé les Gilets jaunes à brandir des «drapeaux de la paix».

Des manifestations sont également prévues à Montpellier, Strasbourg, Toulouse, Hendaye, Tours, Avignon, Lille, Epinal, Roanne, Saint-Etienne ou encore Lyon.

Comme la semaine dernière, à Paris, il sera interdit de défiler sur les Champs-Elysées et la place de l'Etoile, ainsi que dans un vaste périmètre comprenant l'Elysée et l'Assemblée nationale. Plusieurs cortèges auront lieu dans la capitale, avec des manifestations déclarées à Châtelet ou entre Gare de l'est et le Trocadéro. Une manifestation non déclarée est également prévue à Bastille.

