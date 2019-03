Un CRS a-t-il volé des maillots du PSG lors de l’acte 18 des Gilets jaunes ? (VIDEO)

Dans une vidéo diffusée en direct par le journaliste Remy Buisine lors de l’acte 18 des Gilets jaunes à Paris, un policier apparaît en train de mettre dans son sac à dos un vêtement qui porterait l'effigie du club parisien. L’IGPN a été saisie.

Le 16 mars, lors de l’acte 18 de la mobilisation des Gilets jaunes, plusieurs enseignes ont été la cible des casseurs. Parmi elles figure la très fréquentée boutique du Paris Saint-Germain. Plusieurs individus sont parvenus à y pénétrer et à subtiliser des articles floqués de la marque du célèbre club parisien avant que n’interviennent les forces de l’ordre.

Sur place, le journaliste de Brut Remy Buisine a filmé, dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, les dégâts matériels et rapporté que les forces de l'ordre procédaient, à l’intérieur de l’enseigne, à l'immobilisation de plusieurs personnes. Alors qu’il continue à remonter l’artère tout en filmant la façade détériorée, on aperçoit dans sa vidéo un membre des forces de l’ordre, visiblement un CRS, plier minutieusement ce qui semble être un vêtement sportif de couleur blanche, avant de le mettre dans son sac contenant déjà d’autres articles similaires (à 4h et 59 minutes).

Selon le site de fact-checking CheckNews de Libération, il s’agirait de la même personne vue, peu de temps avant dans la même vidéo, en train de ramasser des maillots rouges et bleus devant l’entrée du magasin.

Alors que Rémy Buisine tente d'approcher du membre des forces de l'ordre l’objectif de sa caméra, il est subitement braqué vers le sol. On entend alors le journaliste sortir de ses gonds contre un autre membre des forces de l’ordre, qui lui aurait infligé un coup de matraque. Joint par CheckNews, une source policière reconnaît des images «embarrassantes». De même source, on apprend que l’inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie.

Lire aussi : «On dirait qu'on les laisse faire !» : des CRS dénoncent le manque d'anticipation de l'acte 18