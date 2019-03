Sports d'hiver : des Gilets jaunes sur les pas d'Emmanuel Macron à la station de la Mongie (VIDEO)

Aspirant à se ressourcer auprès de «paysages et visages amis», le chef de l'Etat s'est retiré quelques jours à la Mongie, une station de ski des Hautes-Pyrénées. Quelques Gilets jaunes ont décidé d'arpenter les rues du village montagnard...

Entre l'acte 18 de la mobilisation des Gilets jaunes, marqué par d'intenses violences, et la marche du Siècle qui entend sensibiliser la classe politique face au changement climatique, la capitale française accueille simultanément ce 16 mars deux fortes mobilisations.

Pendant ce temps, le président de la République s'est retiré, depuis le 15 mars, dans les Hautes-Pyrénées, à la station de la Mongie «pour s'offrir un moment de répit [avec] sa femme [ainsi que] des amis d'enfance», rapporte La Dépêche du Midi. «Je vais passer deux-trois jours ici pour me ressourcer, retrouver des paysages et des visages amis [...] Il faut savoir d'où on vient», a confié Emmanuel Macron au quotidien régional, «avant de repartir sur les pistes».

On est plus chaud, plus chaud que le climat !

Visiblement au fait de ce court séjour à la montagne du chef de l'Etat, une dizaine de Gilets jaunes ont sillonné le centre de la station de ski, poussant la chansonnette, comme en témoigne une vidéo diffusée en direct sur Facebook dans la matinée de ce 16 mars. «On est plus chaud, plus chaud que le climat !», peut-on entendre, avant qu'un des Gilets jaunes présents ne déclare : «Emmanuel Macron [...] Faites gaffe, de la neige il y en aura bientôt plus !»

