Une interview de Konbini d'une femme ayant tué son enfant suscite indignation et débat sur la toile

Nombre d'internautes se sont indignés d'une interview publié par le média en ligne Konbini dans laquelle une femme explique avoir assassiné son fils de 3 ans lourdement handicapé en 1987 pour lui éviter plus de souffrances.

Le sujet, selon Hugo Clément, ne doit «pas rester tabou». Il semble pourtant qu'il le soit encore largement au vu du nombre réactions indignées que son interview d'une certaine Anne Ratier a suscité une fois publiée.

En 1987, Anne Ratier a donné la mort à son fils de 3 ans, lourdement handicapé depuis la naissance.



Aujourd’hui, elle dévoile son secret dans un livre et explique son geste à @hugoclement. pic.twitter.com/wke6R7EQid — Konbini news (@konbininews) 4 mars 2019

«Je m'appelle Anne Ratier et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'offrir la mort à mon fils Frédéric», commence l'interviewée face caméra avant de raconter sur un ton monocorde comment et pourquoi elle tué son enfant de 3 ans, lourdement handicapé à la suite d'un accouchement difficile.

Né alors que sa mère était sous anesthésie générale, Frédéric avait subi des dégâts irréversibles au cerveau qui l'avaient notamment rendu tétraplégique et très lourdement handicapé mental.

Alors après presque 3 ans de soins permanents et d'un lien que sa mère décrit comme «fusionnel», cette dernière a décidé de mettre fin à sa vie pour lui éviter de passer le reste de son existence dans un centre spécialisé, «sans bouger, sans parler, à tourner la tête juste comme ça, à se mordre les lèvres».

«Je savais qu'il faisait 17 kilos, qu'il avait une force nerveuse importante, et que moi, je devais déclarer forfait», explique-t-elle ailleurs dans l'entretien.



La femme détaille ensuite comment elle a empoisonné son fils avec par une surdose des neuroleptiques qu'il devait prendre contre l'épilepsie. Dans le coma, l'enfant finira par rendre son dernier souffle trois jours plus tard, le jour de ses 3 ans.

Commis en 1987, les faits considérés comme un assassinat par la justice seraient aujourd'hui selon Konbini couverts par la prescription qui s'élève à 30 ans pour ce type de crimes.

Anne Ratier, qui se défend de parler seulement aujourd’hui parce qu'elle ne craint plus d'être inquiétée, considère toujours qu'elle a fait le bon choix et raconte son histoire dans un livre : J’ai offert la mort à mon fils.

Indignation sur Twitter

Dès la mise en ligne de l'interview, le journaliste Hugo Clément et son média se sont vu violemment prendre à partie par des internautes indignés leur reprochant d'être complaisants envers l'infanticide.

"J'ai tué mon enfant parce que lourdement handi, et je vais expliquer en détail comment j'ai fait", une vidéo faisant l'apologie du meurtre, totalement handiphobe, portée par Konbini et Hugo Clément.



C'est irresponsable, scandaleux, dangereux. https://t.co/rEcg1QLOW9 — JournaLust (@journaphrodite) 5 mars 2019

Le journaliste s'est défendu sur le réseau social de toute complaisance a justifié son choix d'interview dans plusieurs tweets.

«Nous recueillons, 32 ans après, un témoignage qui mérite selon moi d’être entendu et, pourquoi pas, débattu. Même s’il peut choquer, je le comprends tout à fait», a-t-il notamment expliqué.

Aucune complaisance. Il est rappelé que son acte est un meurtre avec préméditation aux yeux de la loi. Nous recueillons, 32 ans après, un témoignage qui mérite selon moi d’être entendu et, pourquoi pas, débattu. Même s’il peut choquer, je le comprends tout à fait. — Hugo Clément (@hugoclement) 4 mars 2019

Dans un autre tweet, il dit ne pas avoir «d’avis tranché», sur l’acte de cette femme. «Je trouve en tout cas sain de pouvoir aborder ce sujet, qui ne doit pas rester tabou», conclut-il.

Je n’ai pas d’avis tranché sur l’acte de cette femme. Il est très difficile de se prononcer sans avoir été confronté à cette situation. Je trouve en tout cas sain de pouvoir aborder ce sujet, qui ne doit pas rester tabou. — Hugo Clément (@hugoclement) 4 mars 2019

Sur Twitter et surtout sur la page Facebook du média qui compte près de 4 millions d'abonnés, des commentaires d'internautes montrant de la compréhension envers les circonstances ayant motivé le geste d'Anne Ratier ont aussi fait leur apparition.

Wouah j'admire le courage de cette maman de mettre fin à la vie de son fils pour lui éviter une vie de souffrance — Tit.bouriquet (@BouriquetTit) 4 mars 2019

Le ministère de la Santé réagit

Devant l'ampleur de la polémique sur Internet, le secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé Adrien Taquet a fait part de son indignation.



«Consternant sur la forme, inadmissible sur le fond [...] Rien ne justifie de tuer un enfant», a-t-il notamment écrit sur Twitter.

Consternant sur la forme, inadmissible sur le fond.

Quand plus d’1 enfant meurt tous les 5 jours sous les coups d’un membre de sa famille, on ne banalise pas ces crimes.

Rien ne justifie de tuer un enfant.

Un doute de violence sur enfant ? APPELEZ LE 119@konbininews@hugoclementhttps://t.co/7fupWc3qPF — Adrien Taquet (@AdrienTaquet) March 5, 2019

Les sujets «morbides» de Konbini pointés du doigt

Souvent friand de sujets sociétaux, écologistes, contemporains et «progressistes», traités de manière à séduire un public jeune sur les réseaux sociaux, Konbini s'est vu pointer du doigt pour son attrait particulier pour les sujets «morbides» à l'occasion de cette polémique.

«Il y a une espèce de pulsion morbide dans le progressisme sauce Konbini», a ainsi relevé le journaliste de Marianne Hadrien Mathoux dans un tweet très largement partagé.

Il y a une espèce de pulsion morbide dans le progressisme sauce Konbini qui devient troublante pic.twitter.com/2cwAuDNj3n — Hadrien Mathoux (@hadrienmathoux) 5 mars 2019

«Konbini est un générateur de futurs dystopiques», a dénoncé un autre tweet lui aussi largement relayé.

« Mon enfant était très handicapé alors je l’ai tué »

« Par soucis écologique, je me suis stérilisé car avoir un enfant est un poids pour la nature »

« J’ai bien vécu, bcp voyagé, ma vie est derrière moi donc je vais me suicider »



Konbini est un générateur de futurs dystopiques — Robin Nitot (@Rnitot) 5 mars 2019

Le magazine en ligne s'est par ailleurs vu reprocher une vision «eugéniste» du monde dans plusieurs commentaires d'internautes.

Qui pouvait prévoir que Konbini deviendrait le 1er média maltusien-eugéniste ? — Damien Bastian (@DamBastian) 5 mars 2019



En août 2018 Konbini avait interviewé une certaine «Jacqueline», apparemment inconnue, voulant commettre un suicide assisté par choix personnel alors qu'elle n'était pas particulièrement en mauvaise santé et avait eu une vie présentée comme heureuse.



Cette femme était en fait Jacqueline Jencquel, ancienne vice-présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), une organisation mitant pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté en France et qui avait participé à des débats télévisés sur la question. Le média avait omis de mentionner cet engagement de longue date de l'interviewée, ce qui lui avait été reproché par Damien Le Guay, auteur et ancien membre du conseil scientifique de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (Sfap) dans le Figarovox.

