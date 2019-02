Priscilla Ludosky déplore une «tentative de récupération» des Gilets jaunes par LFI

Sur le plateau du Média, réputé proche des Insoumis, Priscilla Ludosky a dénoncé une tentative de récupération du mouvement citoyen par certains partis politiques. Eric Drouet avait déjà déploré une démarche similaire du Rassemblement national.

Dans un entretien accordé au Média le 25 février, l'une des figures des Gilets jaunes, Priscilla Ludosky, déplore une «tentative de récupération fatigante» du mouvement citoyen, qui se veut pourtant apartisan, par La France insoumise. Assurant que des membres des Gilets jaunes ont été approchés à plusieurs reprises, y compris au mois de février, elle ajoute : «Les politiques sont très tenaces.»

«Dès le début de ma médiatisation, en octobre, novembre, j'ai été approchée par les plus grands partis, dont un qui est très actif et qui tente encore, jusqu'à la semaine dernière. C'est hallucinant. Ils viennent nous voir jusqu'en manifestation. On sait quel est leur but mais quand c'est rejeté, et que c'est déjà dit et redit, c'est assez fatigant de voir qu'ils ne lâchent pas l'affaire.» Et de donner des noms : «La France Insoumise par exemple, ils sont assez tenaces.»

A la fin du mois de janvier, une autre figure médiatique des Gilets jaunes (mouvement qui n'a cependant pas de représentant), Eric Drouet, avait déjà assuré sur RMC qu'il avait été approché par deux partis politiques : le Rassemblement national et La France insoumise en vue des élections européennes. Le chauffeur livreur de Melun avait estimé qu'il s'agissait d'une tentative de «récupération». A cette période, l'insoumis Alexis Corbière lui avait toutefois manifesté son soutien et avait déclaré : «Eric Drouet a bien raison de dire qu'il veut garder les Gilets jaunes dans la pluralité et qu'il n'est pas là pour se faire débaucher par les politiques». Le proche de Jean-Luc Mélenchon avait cependant assuré que LFI «ne lui a jamais proposé qu'il soit sur une liste France Insoumise».

Auteur: RT France

