Décathlon va-t-il commercialiser un hijab en France pour les sportives musulmanes?

Décathlon propose à la vente sur son site français, un hijab destiné aux sportives musulmanes. Le produit est affiché comme étant en rupture de stock mais, selon l'équipementier sportif, sa fabrication est «en cours».

Pour l'heure, comme l'ont repéré le site Al-Kanz et le quotidien La Dépêche le 24 février, l'accessoire n'a été, brièvement, disponible que sur le site de Décathlon, decathlon.fr, et non pas dans les magasins du groupe en France. En rupture de stock, le hijab, vêtement destiné au femmes musulmanes qui recouvre la tête mais laisse voir le visage, figure toujours dans la catégorie «running» du site français.

Dans les informations techniques concernant le produit, Décathlon France affirme que le produit, un «hijab de running», a été testé par «20 femmes qui portent habituellement le hijab, et qui pratiquent du jogging, running ou trail de manière régulière».

D'après La Dépêche, Décathlon a précisé que le hijab n’était disponible dans aucune des centrales d’achats du groupe en France. Si l'article est proposé sur le site, Décathlon donne l'explication suivante : «Parce que sa fabrication est en cours.»

Selon le site consacré à l'économie vue sous l'angle islamique Al-Kanz, le hijab sportif serait par ailleurs commercialisé chez Décathlon Maroc depuis peu.

