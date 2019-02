Grand débat : les questions des étudiants à Macron étaient-elles convenues à l'avance ?

Une émission a diffusé un reportage qui laisse penser que les étudiants invités à rencontrer le président ne devaient pas manifester leur désaccord, mais également que les questions posées à Emmanuel Macron étaient convenues en amont.

La rédaction de l'émission CPolitique diffusée sur France 5 s'est penchée sur les coulisses du grand débat national, et en particulier sur la rencontre d'Emmanuel Macron avec de jeunes étudiants au Creusot, en Saône-et-Loire, le 11 février.

Les caméras présentes lors du trajet en car des étudiants avant le grand débat ont notamment pu capter deux moments qui laissent penser que ces derniers étaient cordialement invités, par une personne qui semble être un de leurs encadrants, à ne pas poser de questions susceptibles de déranger, et surtout à ne pas manifester leur désaccord avec le président. Un peu plus tard, l'un des étudiants explique qu'Emmanuel Macron avait connaissance des questions qui lui seraient posées.

L'enseignant conseille ainsi les étudiants avant leur montée dans le car : «Quand vous partagerez ce que dit le président, ben ma foi, vous serez contents de le manifester pas trop bruyamment, d'accord. Et puis, si vous ne partagez pas ce que dit le président, conservez-le pour vous, ne le manifestez pas... trop, non plus. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. On est en marche ? Enfin, je vais éviter l'expression.»

Puis, pendant le voyage en car, le jeune Clément s'étonne : «Au final, c'est un peu comme une pièce de théâtre. C'est déjà prévu à l'avance et le président sait déjà les questions qu'on va poser et à quel moment. C'est très millimétré et ça, je savais pas.»

