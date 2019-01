«Patriote fiscal» ? Dany Boon accusé d'évasion fiscale par Mediapart

Le journal en ligne met en doute le «patriotisme fiscal» de l'acteur et réalisateur Dany Boon. Il aurait multiplié les résidences fiscales à l’étranger ces dernières années et aurait pratiqué l’optimisation et l’évasion fiscales.

Il ne s'agirait pas d'une fraude fiscale mais les pratiques de Dany Boon relèvent plus d'un problème moral. Mediapart met en cause le 23 janvier le cinéaste qui «s’est construit ces dix dernières années l’image d’un patriote fiscal, démentant avec constance se prêter au jeu de l’optimisation et de l’évasion ou avoir un quelconque lien avec les paradis fiscaux». Une interview dans C à vous, en mars 2018 sur France 5, conforte cette image-là, Dany Boon confessant qu'il «voulait payer ses impôts en France» et ne pas succomber aux sirènes d'un montage financier au Luxembourg. Sauf que le journal en ligne révèle que Dany Boon aurait réclamé en 2016 que le droit fiscal français sur l’héritage ne s’applique pas à son patrimoine. Selon Mediapart, l'acteur aurait également multiplié les résidences fiscales à l’étranger ces dernières années dans des pays où, parfois, la fiscalité est plus douce. Il aurait enfin massivement investi dans des hedge funds [fonds spéculatifs] domiciliés dans les pires paradis fiscaux de la planète, comme les îles Caïmans.

Mediapart a diffusé sur son site une enquête vidéo pour expliquer leur démarche et leurs investigations. Pour le média, Dany Boon a donc par exemple enchaîné les résidences fiscales à l'étranger. Ils ont notamment obtenue copie d'un courrier des avocats de Dany Boon, lui conseillant de passer plus de temps au Royaume-uni afin de réduire ses impôts en France.

Dany Boon, contacté par l'AFP via son avocate, n'a pas souhaité faire de commentaires dans l'immédiat.

Il reste à ce jour le réalisateur ayant réalisé le plus gros succès en France pour un film hexagonal avec Bienvenue chez les Ch'tis (20,5 millions d'entrées).

