Accusé de viol, le chanteur américain Chris Brown placé en garde à vue à Paris

Le célèbre rappeur américain Chris Brown, suspecté de viol, a été placé en garde à vue le 21 janvier, selon des informations diffusées ce 22 janvier par plusieurs médias français.

Selon les informations du magazine Le Point et de Closer, le chanteur américain de Chris Brown a été placé en garde à vue le 21 janvier au matin, ainsi que son garde du corps et un ami. Les mis en cause ont été interpellés à leur hôtel parisien, le Mandarin oriental. La vedette et les deux co-accusés sont suspectés d'avoir violé une femme de 24 ans dans la suite louée pour le chanteur au cours de la nuit du 15 au 16 janvier 2019.

Dans la plainte déposée par la jeune femme, à en croire les informations du Point, elle explique qu'elle a été invitée en compagnie d'autres femmes dans cet hôtel après avoir rencontré Chris Brown dans une boîte de nuit. La victime présumée affirme qu'elle s'est ensuite retrouvée dans une chambre face à la star américaine.

Le chanteur l'aurait alors violée. Elle accuse par ailleurs le garde du corps et l'ami du rappeur d'avoir abusé d'elle.

Selon les informations de l'AFP, Chris Brown est également entendu pour «infraction à la législation sur les stupéfiants» et il est toujours en garde à vue ce 22 janvier.

Chris Brown a déjà été condamné pour avoir frappé sa petite amie de l'époque, Rihanna, en amont de la cérémonie des Grammy Awards 2009.

