Des milliers de personnes défilent à Paris contre l'avortement (VIDEOS)

Des milliers d'opposants à l'avortement ont défilé ce 20 janvier à Paris à l’occasion de la 13e «Marche pour la vie». Au micro de RT France, les protestataires ont exprimé leur crainte d’une banalisation de l’interruption volontaire de grossesse.

Plusieurs milliers de personnes ont battu le pavé ce 20 janvier entre la Porte Dauphine et la place du Trocadéro, dans la capitale française, pour dire non à l’avortement. «L’avortement salit les consciences», «C’est mon corps pas ton choix», pouvait-on lire sur les nombreuses banderoles brandies par les protestataires, parmi lesquels figuraient de nombreuses familles et des religieux.

Plusieurs centaines de personnes présentes à la #MarchePourLaVie contre l'avortement. Beaucoup de famille et des religieux en tenue. pic.twitter.com/OvIYQSkXIo — Meriem Laribi - #RTFrance (@Meriem_RT) 20 janvier 2019

Parmi les manifestants figurait Christine Boutin, ancienne présidente du Parti chrétien démocrate (PCD). Au micro de RT France, elle a entre autres déploré «une banalisation de l’avortement» qui amènerait, selon elle, à «l'eugénisme», une pratique qui consiste à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine par la voie de l'interruption de la grossesse et l'interdiction de la reproduction. «A 97%, l’embryon [qui est porteur de la trisomie] est éliminé», a-t-elle déploré.

Présente également lors du défilé, Adélaïde Pouchol, porte-parole de la Marche pour la Vie, a expliqué que cette marche avait cette année une «tonalité particulière» en raison de la volonté du gouvernement de réviser la loi de bioéthique. Dans son dernier rapport du 15 janvier, la mission parlementaire chargée de préparer le débat législatif avait préconisé l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules. Pour l’heure, la PMA, ou insémination artificielle par don de gamètes anonyme, est uniquement autorisée pour les couples de sexe différent infertiles.

