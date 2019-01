Toulouse : des Gilets jaunes manifestent avant le discours de Macron à la base de Francazal (IMAGES)

La sécurité a été renforcée autour de la base militaire de Francazal, au sud-ouest de Toulouse, où le chef de l'Etat doit prononcer un discours aux armées à 17h dans le cadre de la seule cérémonie de vœux qu'il présidera cette année.

Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a réservé aux armées son unique cérémonie officielle de vœux pour 2019, des Gilets jaunes manifestent ce 17 janvier autour de la base militaire toulousaine de Francazal où le locataire de l'Elysée est attendu. Selon l'Elysée, il devrait «faire un bilan des opérations militaires en cours sur tous les théâtres comme sur le territoire national», en référence à l'opération Sentinelle. Des manifestants se sont donnés rendez-vous sur un parking en amont de la base militaire.

Rassemblement des #GiletsJaunes sur un parking Carrefour près de Toulouse avant la venue d'Emmanuel #Macron. 4 fourgons de police et un hélicoptère sont sur place. pic.twitter.com/jyyn1IH1AS — Frédéric RT France (@frederic_RTfr) 17 janvier 2019

Des fourgons de police et au moins un hélicoptère a été déployé.

La gendarmerie bloque toutes les entrées vers la base de Francazal L'ambiance est bon enfant. #GiletsJaunespic.twitter.com/ZfrPQ7QsuM — Frédéric RT France (@frederic_RTfr) 17 janvier 2019

Accompagné de la ministre des Armées, Florence Parly, et de la secrétaire d'Etat Geneviève Darrieussecq, Emmanuel Macron prononcera à 17h un discours devant 1 600 civils et militaires. Comme le précise notre reporter présent sur place, l'accès en voiture est désormais «impossible» et des contrôles d'identité sont effectués aux abords de la base.

Nouveau contrôle d'identité aux abords de la base de Francazal. L'accès en voiture est impossible. Beaucoup de marche à pied à prévoir pour se rapprocher. #GiletsJaunespic.twitter.com/GD6pzvmTIY — Frédéric RT France (@frederic_RTfr) 17 janvier 2019

Grosse présence des forces de l'ordre et de l'armée près de #Francazal. Quelques #giletsjaunes ont réussi à venir sur place après un vrai parcours du combattant. pic.twitter.com/VuTMvO1o4M — Frédéric RT France (@frederic_RTfr) 17 janvier 2019

«Il bloque la ville à lui tout seul», commente cette manifestante qui a eu beaucoup de difficultés à se rendre sur place.

A quelques heures de l'allocution présidentielle, des dizaines de Gilets jaunes attendent l'arrivée du président de la République.

