Le boxeur Dettinger restera en détention en attente de son procès, renvoyé au 13 février

Déféré au tribunal correctionnel en comparution immédiate, Christophe Dettinger s'est défendu en expliquant qu'il avait agi «comme dans le métro» pour défendre une femme. Il restera en détention jusqu'à son procès reporté au 13 février.

Filmé en train de frapper deux gendarmes lors de l'acte 8 des Gilets jaunes, l'ancien boxeur professionnel Christophe Dettinger a été placé en détention provisoire le 9 janvier dans l'attente de son procès, qui a été renvoyé au 13 février. Le champion de France 2007 et 2008 des lourds-légers a brièvement comparu devant le tribunal correctionnel de Paris où il a sollicité et obtenu le report de son procès pour «violences volontaires en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique». Un journaliste de RT France était sur place.

Christophe #Dettinger a demandé un délai pour une audience ultérieure. — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 9 janvier 2019

L'ancien boxeur de 37 ans, aujourd'hui fonctionnaire territorial dans une mairie de l'Essonne, est entré dans le box à 22 heures, les yeux cernés et le visage marqué. «Je regrette mes actes. [...] Quand je vois ces images, je ne suis pas fier de moi», a déclaré ce père de trois enfants au casier judiciaire vierge.

Maître Hugues Vigier, avocat de Christophe #Dettinger se lance tout de même dans une plaidoirie sur le contexte justifiant selon lui un report de l'audience, notamment pour être certains de savoir si ce dernier se défendait. — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 9 janvier 2019

Christophe Dettinger s'était présenté le 7 janvier au matin à la police, qui le recherchait depuis la diffusion de vidéos de l'agression de deux gendarmes sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor le 5 janvier à Paris, lors d'une manifestation des Gilets jaunes.

Devant le tribunal, il a expliqué être «venu pacifiquement» manifester, en famille, comme lors des précédentes mobilisations, mais il a reconnu ne pas avoir pu se contrôler après avoir «vu des gendarmes matraquer un jeune homme et une femme au sol».

Christophe #Dettinger détaille sa situation, un emploi de fonctionnaire territorial affecté à la voirie et propreté à la mairie d'Arpajon. Il assure ne plus pratiquer la boxe, même en tant qu'amateur. — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 9 janvier 2019

Demandant sa libération sous contrôle judiciaire en l'attente de son procès, ses avocats ont évoqué un accès de colère «incontrôlée qui a duré deux minutes» et insisté sur son profil de père de famille, inséré professionnellement et n'ayant jamais eu maille à partir avec la justice. «Il ne veut être ni un héros, ni un symbole, ni un porte-parole des Gilets jaunes», avait déclaré une de ses conseils, Laurence Léger, avant l'audience.

Conformément aux réquisitions du parquet, le tribunal correctionnel a toutefois ordonné son placement en détention provisoire afin d'«empêcher la réitération des faits et une soustraction à la justice», le prévenu ayant refusé en garde à vue «de s'expliquer sur les raisons de sa fuite». La décision, accueillie par des cris de protestations dans la salle, va en revanche dans le sens des avocats des deux gendarmes blessés qui avaient dénoncé des «violences graves, méthodiques, froides, réitérées». «Les violences sont allées à la limite de l'intention homicide», avaient ainsi affirmé devant la salle du tribunal Thibault de Montbrial et Emélie Samson.

La procureure requiert un placement en détention provisoire pour éviter la récidive, l'accusé ayant affirmé être un Gilet jaune, ayant manifesté sa volonté de revenir manifester et n'ayant pas exprimé de regret. " Il ne parle que de lui", explique-t-elle. — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 9 janvier 2019

Dans une vidéo postée le 7 janvier sur YouTube, l'ancien champion de boxe avait déjà admis avoir «mal réagi», tout en affirmant s'être «défendu» face aux gendarmes : «J'ai vu la répression. J'ai vu la police gazer, la police faire mal à des gens avec des flashballs», s'était justifié l'ancien boxeur. Puis devant les enquêteurs cette fois, il s'était excusé pour son comportement, selon une source proche du dossier.

Christophe #Dettinger, proche de tomber en larmes, explique avoir agi "comme dans le métro" pour défendre une femme. Il assure regretter son acte. Suspension de séance. — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 9 janvier 2019

Les violences qui lui sont reprochées avaient éclaté le 5 janvier lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre sur la passerelle qui relie les deux rives de la Seine au niveau du Jardin des Tuileries. Plusieurs vidéos montrent Christophe Dettinger frapper un premier gendarme à terre et asséner une série de coups de poings à un de ses collègues, abrité derrière son bouclier. Ils se sont respectivement vu prescrire 15 et 2 jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Réaction de maître Vigier à la mise en détention de Christophe #Dettingerpic.twitter.com/R5j8PpOHCm — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 9 janvier 2019

Devant les enquêteurs comme à la barre du tribunal, le trentenaire originaire de l'Essonne avait affirmé avoir voulu protéger une femme des forces de l'ordre puis s'être emporté. Le 8 janvier, lors d'une perquisition à son domicile à proximité de Massy (Essonne), les enquêteurs avaient par ailleurs retrouvé les vêtements visibles sur les images ainsi qu'un fusil de chasse. La découverte de cette arme de catégorie D1, en acquisition libre, a conduit le parquet d'Evry à ouvrir une enquête.

Ouverte en soutien à l'ancien boxeur, une cagnotte a connu un vif succès avant d'être fermée le 8 janvier devant les critiques du gouvernement et de syndicats policiers. Une cagnotte concurrente en «soutien aux forces de l'ordre» a aussi été ouverte.

