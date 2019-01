«C'est l'ENA, Rothschild, Bercy, les gentils» : le nouvel hymne ironique des Gilets jaunes (VIDEO)

Avec une vidéo tournée sur un rond-point et un air entraînant emprunté à Michel Fugain, l'artiste Marguerite rencontre un franc succès sur les réseaux sociaux. La chanteuse y brocarde volontiers «l'ENA, Rothschild, Bercy. Les gentils.»

Depuis quatre jours, la chanteuse Marguerite fait un carton sur les réseaux sociaux avec sa reprise de Michel Fugain. Le clip vidéo dans lequel elle apparaît avec ses proches a été tourné avec les moyens du bord, sur un rond-point.

500 000 vues sur Facebook et 20 000 partages : un véritable succès pour Marguerite, qui reprend le ton ironique du tube aux accents jazz «Les Gentils, les Méchants», en adaptant les paroles à la situation socio-politique actuelle vue par les Gilets jaunes : «Qui c’est qui prend le taxi ? Les gentils. Et qui paye le carburant ? Les méchants. […] Qui fait de l’économie ? Les gentils. Et qui est à court d’argent ? Les méchants. C'est l'ENA, Rothschild, Bercy, les gentils. C'est les petits commerçants, les méchants. C'est comme un Guignol, spectacle permanent [...] Soixante-huitards accomplis, les gentils, ont peur des pavés maintenant. Ils veulent l'Europe à tout prix, les gentils, ils veulent nourrir leurs enfants, les méchants.»

La phrase L'ENA, Rothschild, Bercy, c'est une métaphore pour désigner Emmanuel Macron, puisque c'est son parcours

L'artiste, qui est également comédienne, a expliqué au Parisien : «L’état d’esprit était de reprendre l’humour et le décalage de Michel Fugain avec le renversement Gentils-Méchants.» Et de préciser : «Les gentils et les méchants ne sont pas forcément où l’on dit qu’ils sont !»

Confondue par certains internautes avec le groupe musical identitaire Les Brigandes, Marguerite a toutefois tenu à préciser : «Certaines personnes ont vu dans mes propos de l'antisémitisme et m'ont assimilée à un obscur groupe sectaire que je ne connaissais même pas ! L'antisémitisme est un sentiment de haine qui m'est parfaitement étranger [...] BHL a discrédité le mouvement des Gilets jaunes dès l'origine et Daniel Cohn-Bendit s'est offusqué de la violence de Gilets jaunes, lui le révolutionnaire, symbole de Mai 68, comme l'est aussi la chanson originale de Michel Fugain ! C'est à lui que je pensais quand j'ai dit Les gentils ont peur des pavés maintenant des méchants. [...] Quant à la phrase L'ENA, Rothschild, Bercy, c'est une métaphore pour désigner Emmanuel Macron, puisque c'est son parcours. »

Pour mémoire, la chanson de Michel Fugain datant de 1975 ironisait sur la France post-1968 et brocardait un certain esprit conservateur toujours de mise sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.

