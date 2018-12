Posture d'Hitler et évocations nazies : Le Monde s'excuse pour une couverture sur Macron

Le quotidien du soir a présenté ses excuses après le tollé suscité par une couverture de M Le Magazine, celle-ci présentant le chef de l'Etat français avec un code graphique rappelant, selon certains, le troisième Reich.

Après avoir involontairement irrité certains de ses lecteurs et certaines des figures soutenant Emmanuel Macron, Le Monde s'est expliqué au sujet de la couverture de son magazine hebdomadaire paru le samedi 29 décembre.

L'image présente Emmanuel Macron dans une posture sévère. Derrière lui, sur les Champs Elysées. Les couleurs choisies et l'impression générale se dégageant de l'image ont provoqué de vives réactions.

De fait, la mise en scène a rapidement été critiquée sur les réseaux sociaux, notamment à cause de couleurs rappelant le drapeau nazi et d'un président de la République présenté comme inflexible et froid, rappelant à certains la posture d'Adolf Hitler sur les affiches de propagande. L'AFP ajoute par ailleurs : «Le M majuscule noir en haut de la couverture peut de son côté évoquer involontairement la svastika nazie.»

Le même jour, le quotidien du soir s'est donc excusé auprès de ceux qui avaient été choqués par ses choix graphiques «qui ne correspond[ai]ent évidemment en rien aux reproches [reçus]». Entre autres explications, Le Monde a affirmé que les éléments visuels utilisés faisaient référence au «graphisme des constructivistes russes au début du XXe siècle, lesquels utilisaient le noir et le rouge».

A nos lecteurs : à propos de la Une de « M le magazine du Monde » https://t.co/z8Hbtnuu8W — Le Monde (@lemondefr) 29 décembre 2018

Parmi les premiers à s'être irrités, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Premier parlementaire à avoir rejoint le camp Macron, l'ancien élu socialiste s'est en effet interrogé, à travers un tweet, sur «les références graphiques et iconographiques» utilisées dans cette couverture de M le magazine.

Hâte de comprendre ce qui fonde les références graphiques et iconographiques du ⁦@lemonde_M⁩ S’il ne peut s’agir de hasard, de quoi s’agit-il alors ? À la recherche du sens perdu... pic.twitter.com/MHMmia0G2c — Richard Ferrand (@RichardFerrand) 29 décembre 2018

Lire aussi : Musk reprend un meme sur Hitler pour commenter l'activité de Tesla : la provocation de trop ?