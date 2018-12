Quenelles chez les Gilets jaunes : l'UEJF exige des sanctions

Des Gilets jaunes entonnant la chanson La Quenelle de Dieudonné, ou exécutant le geste controversé popularisé par l'humoriste... Des images filmées à Paris ce 22 décembre ont conduit l'UEJF a demander à la justice d'intervenir.

Alors que plusieurs milliers de manifestants défilaient dans les rues de la capitale française ce 22 décembre, à l'occasion du sixième acte de la mobilisation des Gilets jaunes, plusieurs vidéos montrant des manifestants en train d'exécuter le geste dit de la «quenelle», popularisé par l’humoriste Dieudonné, ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Sur ces images, tournées sur les marches de la basilique du Sacré-Coeur, au sommet de la colline de Montmartre, on peut également voir plusieurs individus entonner la chanson La Quenelle, elle aussi popularisée par Dieudonné.

Ces actes ont été condamnés fermement par Sacha Ghozlan, président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) : «Pourquoi une récrimination sociale légitime, à laquelle chacun peut être sensible, se transforme-t-elle en une manifestation de saluts nazis au cœur de Paris ?», s'est-il indigné sur LCI. «Dans un des quartiers les plus touristiques, des individus font des saluts nazis et rendent hommage à Dieudonné alors que l’antisémitisme progresse dramatiquement en France. Ces nouveaux actes antisémites portés par des Gilets jaunes contribuent au sentiment d’insécurité des juifs de France et d’impunité des antisémites. Nous demandons à la justice d’identifier et de sanctionner ceux qui commettent ces saluts nazis.»

L'humoriste controversé s'est lui-même déjà affiché en compagnie des manifestants, arborant lui aussi le fameux gilet jaune.