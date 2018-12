Police contre Gilets jaunes : quelques heurts à Paris lors de l'acte 5 des Gilets jaunes (VIDEOS)

La manifestation du 15 décembre dans la capitale a été émaillée par quelques incidents et moments de tension entre les forces de l'ordre et les Gilets jaunes. Le canon à eau a été utilisé, les gaz lacrymogènes ont enfumé l'avenue des Champs-Elysées.

Bien que considérablement plus calme que les épisodes précédents, l'acte 5 de la mobilisations des Gilets jaunes ce 15 décembre a été émaillé par quelques face-à-face entre forces de l'ordre et manifestants, notamment à Paris.

La police a dû actionner un canon à eau en fin d'après-midi pour disperser des manifestants, sur l'avenue des Champs-Elysées. Les membres de forces de l'ordre ont également eu recours à des grenades lacrymogènes pour disperser des Gilets jaunes.

En fin d'après-midi, les forces de l'ordre avaient procédé à 157 interpellations, ce 15 décembre, selon la préfecture de police. Les autorités dénombraient 104 gardes à vue peu avant 18h et comptabilisaient cinq blessés légers, transportés par les secours.

Hormis Paris, d'autres villes ont également connu quelques incidents. A Toulouse, par exemple, la préfecture a fait état de 29 interpellations et de neuf personnes légèrement blessées, dont deux parmi les forces de l'ordre. A Nantes, la police a procédé à cinq interpellations et utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants. A Marseille, selon une source policière citée par l'AFP, les forces de l'ordre ont procédé à 12 interpellations, pour jets de pierre notamment. A Nantes, encore, deux policiers ont été blessés légèrement, l'un au coude et l'autre au genou.

Lire aussi : Acte 5 : les Gilets jaunes se mobilisent dans toute la France (EN CONTINU)