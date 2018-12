Que sait-on de la fusillade de Strasbourg ?

Blessé par des soldats de l'opération Sentinelle, un individu de 29 ans a réussi à prendre la fuite après avoir ouvert le feu dans le centre-ville de Strasbourg. Au lendemain de la fusillade, le bilan est de trois morts et 13 blessés.

Dans la soirée du 11 décembre, un homme a ouvert le feu et «semé la terreur en trois points de Strasbourg», a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Selon le dernier bilan établi par la préfecture à 7h, ce 12 décembre au matin, trois personnes ont perdu la vie et 13 autres ont été blessées, parmi lesquelles huit graves.

La fusillade a eu lieu aux alentours de 20h dans le centre-ville de Strasbourg, près de la place Kléber et de la rue des Grandes arcades, zone qui accueille le célèbre marché de Noël de la ville. Appelé la «Grande île», le quartier est piéton pendant la journée.

L'assaillant a ouvert le feu, provoquant la panique dans les rues, comme en attestent plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

«On a entendu plusieurs coups de feu, trois peut-être, et on a vu plusieurs personnes courir», a expliqué un témoin à l'AFP. «On a d'abord cru que c'était des pétards. Puis les policiers sont passés en nous disant de faire descendre tous les clients en bas [...] On nous a dit qu’un homme avait tiré sur deux personnes, rue des Grandes arcades», a par ailleurs témoigné la gérante d'un restaurant voisin auprès de LCI.

Entre 20h20 et 21h, l'assaillant a par deux fois échangé des coups de feu avec les forces de sécurité avant de s'enfuir. Lors des échanges de tirs, l'assaillant a été blessé par une patrouille de soldats de l'opération Sentinelle, celle qui sécurisait le marché de Noël. Par ailleurs, selon l'Etat-major des armées, un soldat a été légèrement blessé à la main par ricochet d'un tir.

Malgré la mise en place d'un périmètre de confinement et le lancement d'une vaste opération de recherche impliquant près de 350 personnes, dont une centaine de membres de la police judiciaire et des militaires, l'assaillant reste introuvable au lendemain matin de la fusillade. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que des moyens supplémentaires étaient en train d'être déployés.

Urgence attentat : contrôles renforcés aux frontières

Le ministre de l'Intérieur a annoncé que la fusillade avait provoqué la transformation du plan vigipirate en «urgence attentat». Des contrôles renforcés sont mis en place aux frontières et à l'entrée d'autres marchés de Noël de la région. L'opération Sentinelle a par ailleurs été renforcée.

#Strasbourg : Selon une déclaration du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, le gouvernement a décidé de placer le plan Vigipirate au niveau «urgence attentat», ce qui implique que les contrôles aux frontières sont renforcés



⚡️EN CONTINU :

➡️ https://t.co/jtRif8v9lGpic.twitter.com/wQUhw9PTfl — RT France (@RTenfrancais) 12 décembre 2018

Un arrêté préfectoral interdisant les manifestations à Strasbourg ce 12 décembre est par ailleurs prévu. Les établissements scolaires seront ouverts pour accueillir enfants et adolescents mais Christophe Castaner a encouragé «les parents qui le pouv[ai]ent» à garder leurs enfants à leur domicile. Les cours sont suspendus dans les écoles maternelles et élémentaires, mais maintenus dans les collèges et lycées.

Fiché S, multirécidiviste, détenu violent : qui est l'auteur présumé de l'attaque ?

L'auteur présumé de la fusillade, dénommé Chérif C., était fiché S depuis 2016. Selon une source proche de l'enquête citée par Le Figaro, l'homme, âgé de 29 ans, avait été signalé par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) lors d'un passage en prison où il s'était fait remarquer pour des violences et son prosélytisme religieux. Toujours selon Le Figaro, Chérif C. aurait déjà fait l'objet de 20 condamnations.

Selon les informations des Dernières nouvelles d'Alsace, l'individu aurait notamment été condamné en 2011 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour une agression avec arme sur un jeune homme de 16 ans qu'il aurait blessé au visage avec un tesson de bouteille lors d'une rixe dans un centre commercial de Strasbourg.

#Strasbourg : Chérif C. aurait été condamné en 2011 à deux ans de prison, dont six mois ferme pour une agression avec arme



➡️ https://t.co/jtRif8v9lGpic.twitter.com/zOe7a40oYc — RT France (@RTenfrancais) 11 décembre 2018

BFM TV a précisé que l'individu fréquentait les milieux islamistes radicaux strasbourgeois et qu'une perquisition devait avoir lieu au domicile de Chérif C., où des grenades auraient été retrouvées.

Présentant l'assaillant comme «un homme très défavorablement connu pour des faits de droit commun pour lesquels il a fait l'objet de condamnations en France et en Allemagne», Christophe Castaner a ajouté que Chérif C. avait «purgé ses peines.»

Interrogés par LCI, ses amis se sont montrés abasourdis par la nouvelle : «C'était vraiment quelqu'un de très calme» dit l'un ; «C'est une personne gentille», ajoute un autre.

