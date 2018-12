Crise des Gilets jaunes : Emmanuel Macron s'exprime à la télévision devant les Français (VIDEO)

Le chef de l’Etat, contraint d'intervenir pour trouver une sortie à la crise des Gilets jaunes, s’exprime ce 10 décembre dans une allocution télévisée.

Après plus de trois semaines de contestation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'exprime ce 10 décembre dans une allocution télévisée. Quelques heures plus tôt, il avait reçu à l'Elysée des responsables des syndicats, du patronat, des deux assemblées et des associations d'élus locaux.

L'intervention du chef de l'Etat survient après plusieurs tentatives de l'exécutif pour désamorcer la crise. Face à la colère des Gilets jaunes, l’Elysée avait en effet annoncé le 5 décembre renoncer à l'augmentation des taxes sur le carburant en 2019. Une mesure qui n’avait pas pour autant enrayé le mouvement de contestation, les revendications portant plus largement sur la problématique de la baisse du pouvoir d’achat.

Mécontents face à la réponse apportée par l'exécutif, les Gilets jaunes avaient à nouveau battu le pavé à travers l'Hexagone le 8 décembre. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 125 000 personnes, dont 10 000 à Paris, avaient ainsi manifesté à travers le territoire. Comme lors des précédentes mobilisations, cette journée avait été marquée par plusieurs scènes de violences notamment à Paris mais également à Bordeaux, Saint-Etienne ou encore Toulouse.

