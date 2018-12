Crise des évacués à Marseille : à la rencontre des personnes en attente de relogement (VIDEO)

Après l’effondrement de deux immeubles dans un quartier populaire de Marseille, 1 600 personnes ont été évacuées de leur logement, dans la plus grande confusion. RT France est allé à leur rencontre.

Les Marseillais, nombreux à se plaindre de la gestion des quartiers populaires depuis 23 ans par le maire Républicain Jean-Claude Gaudin, font face à une crise majeure. Après l'effondrement de deux immeubles dans le centre ville, le 5 novembre, qui a fait huit morts, 1 600 personnes ont été évacuées de leur logement insalubre ou situé dans des bâtiments situés dans le périmètre de sécurité.

Depuis un mois, ces Marseillais errent d'hôtel en hôtel, ne pouvant accéder à leur logement et leurs affaires, sans être fixés sur leur sort. La mairie tarde à leur donner des informations, tous se plaignent d'une grande désorganisation de ses services et du flou absolu dans lequel ils sont tenus. Ils ont confié leur quotidien difficile à RT France. Kaouther Ben Mohamed, membre du collectif du 5 novembre, qui vient en aide aux évacués s'est elle aussi confiée à RT France sur les manquements de la politique de la ville et le chaos qui règne en ce moment dans sa ville.

Lire aussi : Mobilisation à Marseille contre le logement indigne et les 1 800 évacuations