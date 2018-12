«Même combat que les Gilets jaunes» : un syndicat de police dépose un préavis de grève

Appelant à être entendu par l'exécutif, le syndicat de police VIGI a déposé un préavis de grève illimitée à partir du 8 décembre concernant certains personnels du ministère de l'Intérieur. L'organisation affirme rejoindre le combat des Gilets jaunes.

Le préavis de grève ne concerne que «les personnels administratifs, techniques, scientifiques et ouvriers d’état cuisiniers du Ministère de l’Intérieur», mais le geste est fort en pleine période de contestation ; le syndicat de police Vigi a déposé un préavis de grève illimitée à partir de samedi 8 décembre, jour de la prochaine mobilisation nationale des Gilets jaunes.

Nous craignons d'avoir des morts parmi nous

«Les revendications portées par le mouvement des gilets jaunes, nous concernent tous. Il est temps de s’organiser légalement et d’être solidaire avec eux, pour l’avantage de tous. Nous sommes concernés car nous faisons partie du peuple. Notre préoccupation est de boucler la fin du mois et non de changer les moquettes de l’Elysée pour 300 000€» explique Vigi.

«Notre hiérarchie va encore nous envoyer prendre les coups à sa place et à la place du gouvernement le samedi 8 décembre 2018. Nous savons que nous aurons des blessés et nous craignons d’avoir des morts parmi nous, à cause de l’incompétence de directeurs», s'insurge le syndicat qui alerte : «Sans les adjoints techniques et ouvriers cuisiniers, les compagnies de CRS peuvent être immobilisées.»

Et de vertement critiquer Emmanuel Macron : «Dernièrement, le Président de la République nous a pris pour des "mercenaires" en voulant nous "acheter" avec une prime d’un montant inférieur du coût des heures supplémentaires sur la journée du 1er décembre.» Lors d'un déjeuner avec des CRS le 3 décembre, le locataire de l'Elysée avait annoncé le versement d'une prime exceptionnelle destinée aux forces de l'ordre mobilisées lors du troisième acte des Gilets jaunes.

En parallèle, Alexandre Langlois, secrétaire général de Vigi, a adressé au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner : «Les personnels de tous les corps de la Police Nationale sont épuisés par une accumulation de plus de 25 millions d’heure supplémentaires», déplore-t-il. Il reproche entre autres à l'exécutif d'avoir augmenté la CSG, gelé le point d’indice ou encore fiscalisé les indemnités de travail des CRS.



